El triunfal regreso de Halston de la mano de Netflix y Ewan McGregor

Fue uno de los grandes iconos del mundo de la moda. Roy Halston Fowick habría cumplido este 2021 89 años si no hubiera fallecido de manera precipitada en marzo de 1990 a consecuencia de un cáncer pulmonar derivado del sida que padecía.

La plataforma Netflix ha querido rendir homenaje a este genido de la aguja con una miniserie a cargo de Ryan Murphy y con el brillante Ewan McGregor en la piel del modista. La productora ha revelado ya el póster oficial de la serie y las primeras imágenes de una trama que contará la extraordinaria historia del diseñador, que marcó la moda del Nueva York de los años 70 y 80 y que tiene previsto su estreno a mediados del mes de mayo.

Junto a McGregor, participan en la serie Krysta Rodriguez como Liza Minnelli, Rebecca Dayan interpretando a Elsa Peretti, Bill Pullman como David Mahoney y Gian Franco Rodriguez, que se pondrá en la piel de Víctor Hugo. El elenco se completa con David Pittu como Joe Eula, Sullivan Jones como Ed Austin, Rory Culkin en la piel de Joel Schumacher, Kelly Bishop como Eleanor Lambert y Vera Farmiga que interpretará a Adele.

La miniserie narra la historia del legendario diseñador de moda y cómo convirtió su nombre en un emporio mundial sinónimo de lujo, sexo, estatus y fama hasta que una OPA hostil lo obligó a luchar por él.

La primera gran oportunidad del modista llegó a finales de los cincuenta cuando el periódico Chicago Daily News publicó un reportaje de sus sombreros. En ese momento abrió su primera tienda en la Avenida Michigan, pero se mudó pronto a Nueva York, donde gracias a su amistad con André Basil se convirtió en proveedor de Bergdorf Goodman.

El minimalismo y la simplicidad fueron las notas dominantes de sus creaciones. Halston impactó por la pureza de sus diseños, su estilo se basaba en principios mínimos y conceptuales y en colores neutros combinados con otros más vivos. Se hizo especialmente popular gracias a su vestido camisero “ultrasuede” , lavable en lavadora.

Al margen de su faceta como diseñador, Halston se convirtió en uno de los rostros más populares de la vida nocturna de Nueva York. Era una de las caras habituales de la discoteca neoyorquina Studio 54. De hecho, desde finales de los años 1970 y principios de los años 1980, Halston se entregó a un estilo de vida ocioso y aparecía de manera habitual en las columnas de cotilleo. Durante este tiempo, se le vio en fiestas con Liza Minnelli.

Sin embargo, a mitad de los años 1970 las cosas comenzaron a no ir todo lo bien que él podría esperar. La marca Halston pasó a formar parte de Industrias Norton Simon en 1973. En 1975 agregó ropa de hombre y perfumes a su imperio. Sin embargo, su asociación con Industrias Norton Simon, no trajo las riquezas que Halston esperaba. Negándose a permitir que su nombre estuviera en algo que no había sido diseñado personalmente por él, fue difícil llegar al nivel de productividad que esperaban. Su firma fue vista en todo, desde lentes hasta uniformes usados por los empleados de la compañía de alquiler de automóviles «Avis», algo que al modista no le satisfizo. La relación de Halston con sus jefes y colegas fue deteriorándose hasta que finalmente se rompió.

Ahora gracias a la producción de Netflix tenemos la oportunidad de revivir las luces y las sombras de una de las figuras más destacadas del mundo de la moda.