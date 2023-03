Primera imagen de ‘Ministry of Ungentlemanly Warfare’, lo nuevo de Guy Ritchie y Henry Cavill

Ministry of Ungentlemanly Warfare es una de las cintas bélicas más esperadas que terminarán de rodarse en este 2024. Lo es, entre otras cosas, porque detrás del proyecto se encuentra la personal mirada del director londinense Guy Ritchie y porque estará protagonizada por la estrella Henry Cavill. Alejado ya de su rol como Superman y de la serie de The Witcher, El actor está preparado para ponerse al frente de esta epopeya bélica en la que tendrá de compañeros de reparto a Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding, Alan Ritchson, Alex Pettyfer entre otros. La producción inició su rodaje el mes pasado y ahora Cavill, ha compartido la primera fotografía de la ficción vía Instagram.

La instantánea parece sacada de otra época, en blanco y negro y en la que todos los miembros del escuadrón aparecen con un estilo marinero. De hecho, sino fuera porque el propio Cavill es reconocible, la fotografía podría haber estado sacada realmente de un archivo. Como ya nos tiene acostumbrados, Ritchie escribe su propio guion, esta vez ayudándose de Arah Amel, Paul Tamasy y Eric Johnson. El relato se basa en la novela homónima escrita por Damien Lewis. Detrás del proyecto se encuentra el productor Jerry Bruckheimer, quien en 2022 firmó un nuevo éxito en su carrera gracias a la recaudación global de Top Gun: Maverick. El ejecutivo explicó que, justamente productos como esta nueva cinta de Ritchie es lo que necesita las salas:

“Ministry es precisamente lo que los cines necesitan en este momento. Entretenimiento más grande que la vida con el increíble talento en ambos lados de la cámara y una increíble historia real. Estamos encantados de asociarnos con Adam y Lionsgate para llevar esto a los cines de Estados Unidos, así como con nuestros increíbles socios internacionales, incluido Prime Video”.

¿Cuál es la sinopsis de ‘Ministry of Ungentlemanly Warfare’?

No se sabe mucho de la trama de Ministry of Ungentlemanly Warfare, no obstante, la producción la ha anunciado como una historia real sobre una organización de combate secreta fundada por Winston Churchill y el escritor de James Bond, Ian Fleming. Esta utiliza métodos de combate y de guerra poco elegantes contra los nazis, cambiando el curso de la guerra y dando origen a las operaciones especiales modernas que conocemos hoy en día.

Está pensado que la cinta llegue a los cines en algún momento del 2024.