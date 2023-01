Primer vistazo a Andy Serkis como villano de la película de ‘Luther’

Los fanáticos de las series están encontrando últimamente en el formato del largometraje, alegrías inesperadas relacionadas con sus ficciones favoritas. No es una moda estrictamente novedosa, sino un método que ya se ha hecho en otras ocasiones, como bien marca el ejemplo de la serie western Deadwood. Siguiendo esta estela, el año pasado tuvimos Santos criminales, la precuela de Los Soprano y pronto, tendremos una continuación de Luther, el thriller policiaco que Idris Elba protagonizó bajo el sello de la BBC. La cinta se titulará Luther: The Fallen Sun y ya tenemos gracias a una exclusiva de Total Filme, la primera imagen de su villano interpretado por Andy Serkis.

La serie tuvo cinco temporadas y Luther: The Fallen Sun retomará su acción, en la que Alice Morgan (Ruth Wilson), némesis y compañera del protagonista habría muerto al caer, mientras que le brillante detective habría terminado esposado de camino a la cárcel. Sin embargo, los asesinatos perpetrados por el personaje de Serkis harán que Luther escape de la prisión para intentar resolver los salvajes crímenes. El propio actor de The Batman, habló hace tiempo sobre su rol en el largometraje afirmando que hacía tiempo que no se encontraba con algo “tan oscuro” en mucho tiempo.

En la continuación de Luther, Andy Serkis interpreta al millonario David Robey. En la imagen compartida podemos verle en lo que parece un apartamento elevado con unas increíbles vistas. Robey viste una bata y está mirando fijamente a su teléfono, en un espacio rodeado por un par de estatuas rotas y lo que tiene pinta de ser un whisky muy caro. En una instantánea llena de poder y control, la proyección del personaje es completamente antagónica, ya que interpreta a un psicópata que está aterrorizando a toda la ciudad, utilizando la tecnología para espiar y recopilar información que luego usa para chantajear a sus víctimas.

Estará dirigida por Jamie Payen con un guion firmado por el creador de la serie original, Neil Cross. Aparte de Elba y Serkis, el reparto contará con Cynthia Erivo, Dermot Crowley, Samuel Spring, Bluebell Farey, Shane Askam y Tony McCarthy, entre otros. Con los implicados en le proyecto, los fans pueden estar tranquilos ya que el legado y la esencia de la serie parece que volverá a estar muy presente en esta nueva aventura en formato película.

Luther: The fallen Sun llegará el próximo marzo de 2023 a Netflix, quien distribuye el filme bajo la producción de la BBC Films y BBC Studios.