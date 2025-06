El personaje «muy extremo» en el que se inspiró Paz Padilla para interpretar a La Chusa de LQSA

La actriz, presentadora y humorista Paz Padilla lleva un tiempo un poco desaparecida, pero el pasado domingo Miguel Lago le hizo una entrevista en su programa La noche golfa de Telemadrid. El equipo del programa la recibió con un número musical al estilo Cantando bajo la lluvia mezclado con un toque de Eurovisión. A continuación, Miguel Lago habló largo y tendido con Paz Padilla de muchos aspectos de su vida como la pérdida y el duelo ya que en poco tiempo la presentadora perdió a su madre, su marido y su hermano, de su relación con su hija Anna y de su trayectoria profesional. En cuanto a este último tema. Miguel Lago le preguntó a Paz Padilla por el personaje de La Chusa de La que se avecina, que es por el que más le preguntan por la calle. La Chusa es una prostituta y yonqui que tuvo que vivir en la calle y tuvo una relación amorosa con Coque Calatrava.

Al presentador le interesaba sobre todo en quién se inspiró para la construcción del personaje de La Chusa que aparecerá seguro en la próxima temporada de LQSA. «La Chusa es muy tierna. Toda la serie en sí es tierna. Son personajes muy extremos, pero con unas vivencias y unas carencias brutales. La Chusa sólo quieren que la amen», explicó Paz Padilla. Sobre en quién se inspiró le dijo lo siguiente a Miguel Lago: «No te lo diré nunca, pero hay alguien. No te lo puedo decir porque se liaría. Ten en cuenta que La Chusa es un personaje… muy extremo».

Sobre el humor Paz Padilla explicó también a Miguel Lago que a ella le hace reír «el doble sentido» y «la sorpresa». «No me hace reír que se rían de hacer daño. Yo soy de Cádiz y hay mucho humor e ironía», añadió.

La carrera profesional de Paz Padilla

Paz Padilla nació en Cádiz en 1969 y su carrera profesional en la televisión comenzó en 1994 en el programa de humor Genio y figura emitido en Antena 3. A partir de ese momento participó en programas como Inocente, Inocente, Muchas Gracias 96, Crónicas marcianas, Hola, hola, hola o el late-night Paz en la tierra en Canal Sur Televisión. Como actriz ha participado en películas como Raluy, una noche en el circo (1999), Marujas asesinas (2001) y Cobardes (2008) y en series como ¡Ala… Dina! (2000-2001), Mis adorables vecinos ((2004-2006) y en 2010 se incorporó al reparto de La que se avecina, interpretando, hasta la actualidad, al personaje de a Chusa.

Tras el fallecimiento de su madre, su marido y su hermano, decidió convertirse en coach para lo que ha realizado un máster transpersonal de coaching. En el programa de Miguel Lago comentó que, tras la muerte de su marido, de su madre y de su hermano, u misión en la vida es ayudar a otros. «Yo no hablo para el que no quiera escucharme. Yo no soy psicóloga ni psiquiatra. Hablo desde la experiencia», explicó Paz Padilla.

La temporada 16 de Aquí no hay quien viva

En abril de este año comenzó el rodaje de la temporada 16 de La que se avecina como confirmó en sus redes sociales el creador de la serie Alberto Caballero con una fotografía del reparto. También aclaró que en la foto no aparece el reparto al completo. «Aún no estamos todos, pero ya estamos en marcha», explicó Alberto Caballero.

Así se confirmó la presencia en esta nueva entrega de los actores Jordi Sánchez (Antonio Recio), Nathalie Seseña (Berta), Pablo Chiapella (Amador), Eva Isanta (Maite), Loles León (Menchu), Petra Martínez (Fina), Félix Gómez (Óscar), Nacho Guerreros (Coque), Mamen García (La Marquesa), Margarita Asquerino (Logi), Raúl Peña (Martín), Ana Arias (Cristina), Rocío Marín (Greta), Carlos Chamarro (Esteban), Ainhoa Larrañaga (Julia), Elisabeth Larena (Andy) y Carlota Boza (Carlota).

En cuanto a la actriz Paz Padilla ya se ha confirmado que aparecerá en la temporada 16 de La que se avecina como personaje fijo, interpretando el papel de La Chusa. Además, se ha confirmado que estará presente en todos los episodios de esta nueva temporada y ya no hará solo apariciones intermitentes.

Por último, comentaros que Prime Video también confirmó que La que se avecina tendrá una temporada 17 en el South Series Festival 2024. Según explicó Ricardo Cabornero, director de Prime Video en España y Portugal: «La que se avecina es sin duda una de las series más icónicas y demandadas de nuestro país, por eso estamos encantados de poder ofrecer en exclusiva a los clientes de Prime Video no solo una, sino dos nuevas temporadas, y que la audiencia siga descubriendo nuevas historias de la mano de sus personajes favoritos».