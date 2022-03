La noche de los Premios Oscar 2022 se ha convertido, sin duda, en la noche de Will Smith. El bofetón que le propinó a Chris Rock por hacer una broma sobre Jada Pinkett ha sido lo más comentado de los últimos días porque el mundo del cine todavía sigue atónito por lo ocurrido en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Sin embargo, la enfermedad que sufre Jada Pinkett es un tema del que la familia ya había hablado en anteriores ocasiones. La mujer de Will Smith lleva tratando de visibilizar este problema desde 2018 y después de varios años intentando esconderlo.

En un programa de entrevistas, Jada Pinkett reveló que la primera vez que se encontró un puñado de pelo en sus manos pensó: “Dios mío, ¿me estoy quedando calva?”. En ese momento la mujer de Will Smith empezó a cubrirse la cabeza con turbantes para tratar de ocultarlo pero llegó un momento en el que se reconcilió con su imagen y decidió dar visibilidad a su problema.

Jada Pinkett contó que los primeros diagnósticos apuntaron al estrés como la pérdida de densidad capilar, pero finalmente se descubrió que se trataba de alopecia reata. Desde entonces ha querido visibilizar este problema y ha hablado muchísimo sobre el tema en sus redes sociales.

Su familia siempre ha estado a su lado y su marido no ha dudado nunca en salir en su defensa, como ya ocurrió en ‘El Hormiguero’, el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos.

Will Smith, Jada Pinkett y su hijo acudieron al plató de ‘El Hormiguero’ para promocionar la película Karate Kid. A su entrada, Pablo Motos intentó hacer una broma pero rápidamente el actor le frenó: “Pablo, cuidado con las palabras a mi esposa” le dijo mientras el presentador se reía.

Will Smith ya avisó en su día a Pablo Motos de lo que le podía pasar. #Oscars pic.twitter.com/7tgQ6mi8fO — Toni Morejón (@ToniMorejon) March 28, 2022

Pablo Motos defiende a Will Smith

La relación entre Pablo Motos y Will Smith siempre ha sido muy buena y por eso el presentador de ‘El Hormiguero’ no ha dudado en hablar sobre lo ocurrido la noche de los Oscar.

«Es un tema muy delicado. Yo entiendo que soy amigo de Will Smith y cualquier cosa que diga, de entrada es sospechosa», comenzaba Pablo Motos, que aseguró que no se sabe si entre Chris Rock y Will Smith había tensiones previas.

El presentador reconocía que lo ocurrido entre Will Smith había sido un «arrebato» y una «cagada» y subrayaba que el actor es «probablemente una de las personas más especiales y cualquier cosa menos violenta».