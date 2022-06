No te pierdas este fin de semana de junio estas 5 series de estreno

Este fin de semana caluroso de junio os vamos a recomendar 5 estrenos de series que seguro os sorprenderán: El verano en que me enamoré, Trigger Point: fuera de control, El idiota preferido de Dios, la temporada 2 de Amor y Anarquía o la final de Paraíso.

Los 5 estrenos de junio

El verano en que me enamoré

Esta serie protagonizada por adolescentes que se puede ver en Amazon Prime Video basada en una novela de Jenny Han, autora de la trilogía A todos los chicos de los que me enamoré. Esta serie está protagonizada por una chica y dos hermanos que han pasado desde que son pequeños los verano juntos y todo cambia cuando en la adolescencia su amistad se transforma en un triángulo amoroso. Una intensa serie sobre el primer amor y lo que puede influir en el futuro de sus tres protagonistas.

Trigger Point: fuera de control

Si disfrutas con emociones fuertes, no te puedes perder en Movistar Plus+ esta serie protagonizada por una agente experimentada en desactivar bombas. La actriz Vicky McClure (Line of Duty) da vida a Lana Washington que trabaja con Joel un exmilitar. Lana y su compañero tendrá que descubrir quién está detrás de los ataques terroristas que están destruyendo Londres. Lana está segura que estos ataques están dirigidos contra el equipo de artificieros.

El idiota preferido de Dios

La plataforma de streaming Netflix ha estrenado esta semana esta serie protagonizada por Clark. Una comedia en la que su protagonista un hombre amable y tierno recibe la llamada de Dios para que salve el mundo. Pero él está enamorada de una compañera de trabajo y no tiene idea de cómo solucionar la situación. Tendrá que pedir a sus amigos y compañeros para arreglar la situación.

Amor y Anarquía Temporada 2

Si visteis la primera temporada de esta serie de Netflix, no os podéis perder la segunda entrega. Amor y anarquía está protagonizada por una asesora casada y un joven informático que trabajan en una editorial y que comienzan un juego de seducción de la que no saben cómo salir. Los dos se enredan en este peligroso juego que les cambiará la vida.

Paraíso Temporada 2

Por último, os recomendamos entre los estrenos de series para este fin de semana de junio la última temporada de esta serie fantástica que se ha estrenado esta semana en Movistar Plus+. Esta segunda temporada comienza tres años de lo que ocurrió en la primera en la localidad de Almanzora a la que ha llegado otro grupo de No Muertos, las Novavis, que quieren destruir el pueblo para poder llevar a cabo su ritual de regeneración. De nuevo la vida de los familiares y amigos de Javi y su pandilla volverá a estar en peligro y tendrán que buscar ayuda.