No podrás despegarte: un thriller en Prime Video que te mantendrá en vilo hasta el final

Comienza el mes de septiembre y, aunque para muchas ya se han terminado las vacaciones, todos seguimos buscando series y películas perfectas para desconectar de la rutina diaria por las noches y los fines de semana. Una de estas películas puede ser Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres (The Girl with the Dragon Tattoo) que puede ver en las plataformas de streaming Prime Video y Movistar+. Esta cinta se estrenó en 2011 y está basada en la novela sueca homónima del autor sueco Stieg Larsson que es la primera de la saga Millenium que fue en su momento un éxito de ventas. Una interesante película dirigida por David Fincher que está protagonizada por los actores Daniel Craig y Rooney Mara y ganó un Oscar al mejor montaje en 2011. Una de las mejores opciones para los que les encantan las novelas y las ficciones sobre el mundo del crimen.

Esta película tiene una duración de más de dos horas y media y cuenta solo la historia del primer volumen de la saga sueca Millenium. Esta original cinta cuenta la historia de un periodista que es condenado por difamar a Hans-Erik Wennerström, un peso pesado del mundo empresarial, y otro empresario le propone el trato de escribir un libro sobre su trayectoria profesional y su familia. También el conocido empresario quiere que investigue la desaparición en 1966 de Harriet una de sus sobrinas. Henrik Vanger está convencido de que Harriet fue asesinada por un miembro de su propia familia.

La película Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres cuenta en el agregador de web Rotten Tomatoes con 86% de críticas positivas. Según el consenso de los críticos sobre esta película: “Brutal pero cautivadora, La chica del dragón tatuado es el resultado de David Fincher trabajando en su mejor momento, con un compromiso total con el papel de su estrella Rooney Mara”.

¿Qué ocurre en Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres en Prime Video?

Esta película, como ya hemos explicado, cuenta la historia de Mikael Blomkvist (Daniel Craig), un periodista y director de la revista Millennium. Un hombre que es acusado de difamación y sentenciado a pagar 600 mil coronas al empresario Hans-Erik Wennerström, lo que le puede llevar a una situación económica de quiebra. En esa complicada situación recibe un mensaje de Henrik Vanger (Christopher Plummer), un anciano y acaudalado industrial, relacionado con una familia muy poderosa con muchos años de trayectoria profesional.

Henrik Vanger le ofrece a Mikael un interesante trato: si en el plazo de un año descubre lo que ha pasado con su sobrina recibirá información reservada sobre empresario Hans-Erik Wennerström, su enemigo. Este hombre antes trabajaba en una de sus industrias y con esta información podrá demostrar que es inocente y podrá recuperar su prestigio profesional.

Su sobrina Harriet se encontraba en una isla de vacaciones de la familia al norte de Suecia y desapareció sin dejar rastro hace 40 años. Ahora esta sobrina sería su única heredera y necesita encontrarla. El periodista tendrá que descubrir si está viva o muerta y si alguno de sus familiares es el responsable de su desaparición.

Para investigar este complejo caso tendrá que contar con la ayuda de Lisbeth Salander (Rooney Mara), una extraña chica delgada y baja estatura que viste con una estética entre gótica y punk, cuenta con piercings y tatuajes en el cuerpo y es fumadora, borracha y bisexual. Pero también cuenta una inteligencia brutal, una memoria fotográfica increíble y es experta en informática. Esta investigadora privada es una de los mejores hackers de su país y actúa bajo el pseudónimo de «Wasp» («avispa» en inglés).

Poco a poco los dos, Blomkvist y Salander, irán descubriendo que detrás de la supuesta desaparición de la joven hay mucho más de lo que esperaban encontrar. Esta película cuenta con una trama muy original, un buen ritmo y una increíble interpretación de sus protagonistas que sorprendieron a todos cuando se estrenó la película en 2011. Y eso teniendo en cuenta que se trataba de la adaptación de una novela que ha contado con millones de lectores en todo el mundo y que podían no estar de acuerdo.

El reparto de esta película

Los protagonistas de esta cinta son el actor Daniel Craig que da vida a Mikael Blomkvist, el conflictivo periodista y la actriz Rooney Mara a la investigadora Lisbeth Salander. También en el reparto están los actores Christopher Plummer como Henrik Vanger, Stellan Skarsgård como Martin Vanger, Steven Berkoff como Dirch Frode, Yorick van Wageningen como Nils Bjurman, Joely Richardson como Harriet Vanger, Goran Višnjić como Dragan Armansky, Donald Sumpter como el detective Morell o David Dencik como el joven Morell, entre otros.

La película Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres se puede ver en Prime Video y es una buena opción para los que buscan películas de misterio y suspense que te mantienen pegado al sofá y que sorprenden con una trama diferente y original.