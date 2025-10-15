Una mujer encara a su okupa en directo: «¡Llevas un teléfono de 1500 euros y cobras 1700 de ayudas!»

La vida de Josefina, una vecina de Vitoria, es un infierno desde hace tres años por culpa de una ex amiga que se ha convertido en la okupa de su casa. El programa de Cuatro En boca de todos ha entrevistado a esta víctima en varias ocasiones y el pasado 14 de octubre, el espacio presentado por Nacho Abad mostró las imágenes de Josefína enfrentándose a la mujer que ha okupado su casa, quien, por cierto, llevaba un móvil de última generación valorado en 1500 euros. Además, la propietaria del inmueble denunció que no ha podido operarse ya que la okupa le ha robado el correo pese a que las autoridades le han exigido que lo deje encima del buzón para que Josefina pueda recogerlo. Entre las cartas se encontraba la cita para poder someterse a una cirugía.

En agosto de este año, En boca de todos entrevistó a Josefina, una vecina de Vitoria, se había visto envuelta en una situación muy complicada durante tres años por culpa de una ex amiga que se había convertido en la okupa de su casa. La mujer había denunciado a través de sus redes sociales lo que está viviendo y había grabado a la okupa subiendo el vídeo a internet.

«¡Lárgate de mi casa muerta de hambre! ¡Esta es la sinvergüenza que está de okupa en mi casa! ¡Yo lucho por mi casa y moriré luchando por mi casa!», decía Josefina en el vídeo que se emitió en el programa en agosto mientras la invasora de su casa se reía de ella. Y esto no es todo, según la propietaria, la okupa había vendido sus joyas de oro cambiado la cerradura y se había empadronado en su casa con seis personas más, a pesar de que la víctima tenía ya dos sentencias a su favor.

Por su parte, Josefina se vio obligada a vivir en un trastero, hasta que los servicios sociales le prestaron una habitación.

Semanas más tarde, el 11 de septiembre, la situación se complicó. Según informó En boca de todos, la justicia ya había dictado sentencia y había dado un plazo de 1 mes para que esta okupa abandone la vivienda de Josefina.

Este ultimátum de la justicia, parece que provocó que esta okupa comience a ponerse nerviosa y así lo vivió en sus propias carnes en directo el equipo del programa. Clara Murillo, reportera de En boca de todos, aprovechó que esta okupa salía de su casa para realizarle varias preguntas y ella apartó la cámara de manera violenta y advirtió a la periodista y al cámara que dejaran de grabarla.

«Se ha puesto muy violenta y se podría decir que nos ha llegado a agredir en algún momento, incluso ha dado un golpe a la cámara porque no quería responder a ninguna de nuestras preguntas», explicó en directo Clara Murillo, reportera del programa de Cuatro.

El 14 de octubre En boca de todos volvió a sacar este caso. Y es que, supuestamente Josefina no ha podido operarse ya que la okupa le ha robado el correo pese a que las autoridades le han exigido que lo deje encima del buzón para que Josefina pueda recogerlo. Entre las cartas se encontraba la cita para poder someterse a una cirugía.

💥Enfrentamiento entre Josefina y su okupa, que lleva un móvil de alta gama «Recibe ayudas superiores a 1.700 euros, trabaja y también alquila mis habitaciones» #EnBocaDeTodos14O #STOPokupas pic.twitter.com/tE4Yhhqgh8 — Jali #STOPokupas (@jaliroller) October 15, 2025

Josefina volvió a enfrentarse a su okupa en plena calle y le pidió que mostrase su móvil de última generación que cuesta “1500 euros”. Además, la propietaria dijo que su ex amiga: «Recibe ayudas superiores a 1.700 euros, trabaja y también alquila mis habitaciones».