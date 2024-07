La miniserie coreana de comedia que vas a ver en un día: tiene 6 episodios y te vas a partir de risa

Las series coreanas están de moda y sobre todo las que son comedias románticas. Series como Welcome to Waikiki, My Only Love Song, Strong Woman Do Bong Soon o La voz de tu corazón están triunfando en la plataforma de streaming Netflix. Una de las últimas que se han estrenado en esta plataforma es la serie coreana Ella de día, otra de noche (Miss Night and Day) que ha sido producida por JTBC. Una comedia romántica con un toque fantástico que cuenta la historia de Lee Hyung-Min, una mujer de 20 años que un día envejece y tiene 50. ¿Puede esto beneficiar a alguien? Pues parece que a Lee Hyung-Min sí. Una absurda y original ficción que se ha convertido en la favorita de la plataforma de streaming para los que les gustan estas series coreanas románticas y se ha logrado colar entre los 10 contenidos más vistos de Netflix.

Esta nueva serie coreana ha sido dirigida por Lee Hyung-Miny (Strong Woman Do Bong-soon y Chocolate) y Choi Seon-min. Los ingredientes de Ella de día, otra de noche son la comedia, el drama, el amor y un toque de fantasía. Hay que destacar que esta comedia cuenta con las típicas caídas y golpes absurdos de la protagonista que tanto suelen divertir a los amantes de este tipo de comedias. La actriz logra crear un personaje un poco sobreactuado, pero que atrapa al espectador desde el primer momento. Una comedia coreana que cuenta con un argumento muy simple que funciona por lo absurdo y sencillo al mismo tiempo.

Una de las curiosidades de esta serie es que cuenta con dos grandes actrices coreanas para interpretar a la protagonista: Lee Jung-eun da vida a Lee Mi-jin a sus 50 años y la bella Jung Eun-ji a una desmejorada joven de solo 20 años. Las dos cuentan con un gran sentido del humor y han logrado un hueco entre los amantes de esta series de comedia coreanas.

¿De qué trata Ella de día, otra de noche?

Esta serie cuenta la historia de Lee Mi-jin, una chica que, a sus casi treinta años, vive con sus padres y aún no ha conseguido un trabajo. Pero su suerte cambia de repente y de la forma más absurda: después de encontrarse con un gato, queda encantada y todos los días al levantarse, se despierta convertida en una mujer muchos años mayor.

Según la sinopsis oficial de la serie: «Una mujer que pasa mágicamente de tener 20 años a tener 50 y viceversa consigue unas prácticas en la Fiscalía, atrapada entre dos generaciones y un jefe muy estricto» y muestra algunas similitudes con la comedia estadounidense Si tuviera 30”.

Aunque en principio parece que tener 50 años no debería beneficiar a Lee Mi-jin, ella intenta aprovecharse las ventajas de los 20 años, como su buena vista, su agilidad física o los idiomas para conseguir un trabajo para personas mayores. Gracias a esta situación comienza a trabajar como pasante sénior en una fiscalía. Ella logra de forma un poco rara lograr que su aspecto más joven le ayude a conseguir poco a poco todo lo que quiere y no podía lograr a sus 20 años. Hay que tener en cuenta que solo era una joven desempleada que se ha estado preparando para el examen de servicio civil durante ocho años y solo había logrado hasta este momento empleos a tiempo parcial.

Lee Mi-ji, además, cuenta con el apoyo el guapo de esta nueva serie coreana: un fiscal sin escrúpulos al que conoció cuando un timador le robó todo el dinero. Este papel es interpretado por Choi Jin-hyuk y es uno de los favoritos de los que se han enamorado de esta serie.

El reparto de la serie

La protagonista de la serie es la actriz Lee Jung Eun que interpreta el papel de Im Soon. También en el reparto que da vida a Jung Eun-ji cuando es una joven con muchos problemas. Las dos son divertidas, alegres y tienen ese toque absurdo que ha enamorado a los usuarios de Netflix.

El actor Choi Jin Hyuk interpreta a Kye Ji-woong, fiscal de investigación de drogas de la División Penal 3 de la Fiscalía de distrito de Seohanji y Baek Seo-hoo a Ko Won, un trabajador social que desarrolla su trabajo en la oficina de Seohanji y es también el vocalista principal de Kingland, el grupo ídolo más importante de Corea, para el que también escribe letras y compone música

Además, en el reparto están Yoon Byung-hee como Joo Byung-deok que interpreta el papel del investigador de la fiscalía de Seohan y Choi Moo-in a Seo Mal-tae, un oficial de policía retirado que, debido a sus altos estándares. También destaca la actriz Kim A-young como Do Ka-young, youtuber de belleza con un millón de suscriptores y la mejor amiga de Mi-jin, entre otros muchos.