Es la mejor película de miedo de la historia del cine y acaba de llegar a Prime Video

Al inicio de su auge, todos pensábamos que las plataformas de streaming habían llegado para nutrirnos de novedades y estrenos semanales. Y en gran parte, ese ha sido el camino marcado por Netflix y compañía. No obstante, el mercado de vídeo bajo demanda también funciona como un «rescatador de proyectos», dándose contantes casos de producciones otrora que vuelven a brillar gracias a la accesibilidad y esa viralidad inherente a los mecanismos de los algoritmo. Del mismo modo, las continuaciones y las secuelas tardías llevan a que dichos servicios de transmisión recuperen cintas originales que recuperan el interés con motivo del estreno inminente de la resurrección de estas franquicias. Ahora, ese es precisamente el caso de la mejor película de miedo de la historia que acaba de aterrizar en Prime Video.

Nos referimos a 28 días después. Un filme que a principios de los 2000 volvió a poner de moda el género zombi, mucho antes de la aparición de series como Walking dead o de apuestas incluso más modernas de la talla de The Last of Us. Pero el triunfo de este ejercicio fílmico postapocalíptico no era en realidad, algo inesperado. Pues contaba con todo un equipo creativo lleno de talento que ya había demostrado su capacidad para sorprender a la crítica y al público. Tras las cámaras tenían a Danny Boyle, el cineasta que seis años antes estrenó Trainspotting. En el guion, Alex Garland colaboraba por segunda vez con su compatriota británico después de haber proyectado en cines La playa y finalmente como protagonista, el proyecto contó con un por aquel entonces desconocido Cillian Murphy. La asociación Boyle-Garland continuaría con Sunshine y este 2025, estrenarán 28 años después. Sí, otra continuación serótina de esas que tanto le gustan últimamente en la meca del cine. Sin ir más lejos, el año pasado Hollywood estrenó Bitelchús Bitelchús y Gladiator II, con una recepción taquillera considerable. Así, la llegada del inesperado seguimiento a alimentado de nuevo la aparición de la que estuvo considerada en su momento como la mejor película de miedo de la historia. Porque hace algunos meses, 28 días después no estaba disponible en ninguna plataforma de streaming y hace escasos días, Prime Video, Apple TV + y Google Play han querido poner solución a ese reclamo popular.

Desgraciadamente y por el momento, la estrategia de Sony Pictures ha sido la de lanzar el largometraje vía alquiler a un precio de 4,99 €. Igualmente, existe la posibilidad de comprarla en versión digital por 9,99 €. Una aparición para el gran público que sirve para alimentar todavía más la proyección mundial de 28 años después el próximo 20 de junio de 2025. La alegría para los fans de este universo de culto no termina aquí. La major ya tiene programada una tercera parte titulada 28 años después: The Bone Temple, que saldrá en cines en 2026. La saga ya tuvo una segunda parte en 2007, bajo el nombre de 28 semanas después. Sin embargo, la próxima entrega no seguirá la trama planteada de aquella secuela que dirigió el director español Juan Carlos Fresnadillo.

¿De qué trata 28 días después’?

La sinopsis oficial de 28 días después es la siguiente: «Londres es un cementerio. Las calles antes abarrotadas están ahora desiertas. Las tiendas, vacías. Y reina un silencio total. Tras la propagación de un virus que acabó con la mayor parte de la población de gran Bretaña, tuvo lugar una invasión de unos seres terroríficos. El virus se difundió, tras la incursión de un grupo de defensores de los derechos de los animales en un laboratorio. Transmitido a través de la sangre, el virus produce efectos devastadores en los afectados. En 28 días la epidemia se extiende por todo el país y sólo queda un puñado de supervivientes».

Además de Murphy, el relato pandémico contó con un reparto de caras conocidas como Naomi Harris, Megan Burns, Brendan Gleeson y Christopher Eccleston.

La mejor película de miedo de la historia

En el momento de su llegada a los cines, no fueron pocas las voces de la crítica especializada que encumbraron a 28 días después como la mejor película de miedo de la historia. Una afirmación un tanto exagerada, aunque realmente no muy alejada del contexto de su momento.

La prensa alabó el resultado arrollador de las imágenes planteadas por Boyle, explicando cómo la entrega no se limitaba simplemente a ser un thriller frenético de supervivencia en un territorio inhóspito. 28 días después plasma la naturaleza humana en un viaje que invita a la reflexión sobre la fragilidad de nuestra sociedad, con escalofriantes secuencias de por medio. Casi dos horas de pura tensión que convierten a esta cinta en una opción perfecta de cara a un fin de semana de cine en casa.