La mejor miniserie española perfecta para una tarde de domingo está en HBO Max

En las tendencias del consumo audiovisual todo parece tener un final. Lo tuvo en su momento el género del western y ahora, la siguiente tipología cinematográfica en caer, podrían ser las películas de superhéroes. Pero hay algo que no ha cambiado desde hace décadas. Hablamos de la apetencia de los espectadores por el consumo de series. Un formato que ha cambiado a lo largo de los años. Desde aglutinar un buen número de capítulos por temporada a aplicar esa regla que tan bien le ha funcionado tradicionalmente a HBO: capítulos de una hora y de 10 a 13 episodios por temporada. Sin embargo y como con todo, el público también se agota de tener que encadenarse a una serie de 5 o 6 temporadas como si se tratase de una hipoteca. Porque como mínimo, estas suponen aproximadamente unas 65 horas de visionado (ya puede ser buena). Así, surge el cariño de cierta parte del público hacia el tan demandado modelo de serie corta que puede consumirse de una tirada. En este sentido, HBO Max tiene la mejor miniserie española que puedes verte de una tirada esta tarde de domingo: No me gusta conducir.

Creada y dirigida por Borja Cobeaga, No me gusta conducir es una comedia divertidísima que gira en torno a las prácticas y el examen práctico de conducir de un protagonista que ha tardado algo más de la cuenta en dar el paso a la automoción. Una serie que, con un reparto espectacular, te sacará más de una sonrisa bajo una ficción que tampoco renuncia a ese enclave dramático y profundo de sus personajes.

¿De qué trata ‘No me gusta conducir’?

La sinopsis oficial es la siguiente: “No me gusta conducir narra la experiencia, un tanto cómica, que supone sacarse el carnet de conducir más allá de los cuarenta años. Inspirada en la propia experiencia del creador de la serie, esta cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 45 años algo gruñón, que está obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo es un sabelotodo que tras apuntarse a la autoescuela descubre que todavía tiene mucho que aprender sobre conducir, pero también sobre la vida. Nada más iniciar las clases coincidirá con Yolanda, una alumna suya en la universidad con la que comenzará a tener una curiosa relación. Profesor y alumna en la facultad y compañeros de pupitre en la autoescuela. Ambos tendrán que lidiar con Lorenzo, un bromista pero muy implicado profesor de la autoescuela”.

El reparto está comandado por algunos de los rostros más reconocible del audiovisual español. Por un lado tenemos a Juan Diego Botto, nominado a 5 premios Goya como actor y a uno, por la dirección novel de En los márgenes. También ha tenido cierta presencia en el cine internacional, habiendo participado en 1492 de Ridley Scott y siendo uno de los villanos en El escuadrón suicida. Por otro lado, al papel de Yolanda le da vida Lucía Caraballo, conocida por series como Los hombres de Paco o Estoy vivo. Completan el elenco David Lorente, Leonor Watling, Carlos Areces, Marta Larralde, Enrique Villén y Javier Cámara.

¿Cuántos capítulos tiene esta miniserie española?

No me gusta conducir parte de 6 capítulos de más o menos, 25 minutos cada uno. Equivalente a 2 horas y media de ficción. Siendo de esta forma, la mejor miniserie española para ver de una tacada sin que ello conlleve a estar todo el día pegado a la pantalla. Su repercusión, va más allá de sus buenos números de audiencia y visualizaciones, pues consiguió un premio Ondas al Mejor actor para Juan Diego Botto y otro premio Feroz para él y para la ficción como Mejor serie de comedia. Unas excelentes críticas que llevaron al proyecto a ser uno de los mejor valorados cuando se estreno en 2022, con un 6,7 de nota media en Filmaffinity.

Producida por TNT España, está disponible tanto en HBO Max como en Movistar +, siendo la opción perfecta para sus suscriptores en esta tarde de domingo.

Borja Cobeaga: Uno de los referentes de la comedia española

El buen resultado de No me gusta conducir como mejor miniserie española de la actualidad, no sorprende a nadie si tenemos en cuenta la trayectoria de Cobeaga como creador, guionista y director. El donostiarra estuvo nominado al Oscar a Mejor cortometraje en 2007 y como cineasta, ha filmado algunas de las comedias más originales del cine español, como Pagafantas, No controles o Negociador. En la pequeña pantalla más de lo mismo, dirigiendo series clave en el humor patrio de la talla de Vaya semanita y Muchachada da nui.

Por último, como guionista ha demostrado saber conectar a la perfección con el público a nivel comercial, siendo uno de los artífices de Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, dos de las cintas más taquilleras de la historia del cine español.