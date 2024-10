Marvel lo vuelve a hacer: la serie que todos estábamos esperando vuelve a Disney Plus en esta fecha

Los amantes de las películas y series de Marvel están de enhorabuena porque se acaba de anunciar que dentro de poco podrán ver la serie Daredevil: Born Again. Una nueva serie que será una secuela de la serie Darevil, que se puede ver en Netflix, y que volverán a protagonizar los actores Charlie Cox y Vincent D´Onofrio. Durante el panel Marvel Fanfare with C.B. Cebulski en la New York Comic-Con invitaron a Charlie Cox y Vincent D’Onofrio y los fans que estaban allí se volvieron locos de la emoción. En este evento los dos protagonistas de la nueva serie de Marvel compartieron un avance especial y confirmaron su fecha de estreno en la plataforma de streaming Disney+: el próximo martes 4 de marzo de 2025. El equipo de Daredevil: Born Again habló también de cómo fue el rodaje de la primera temporada de la nueva serie de Marvel en Nueva York el pasado mes de marzo de 2023.

La nueva serie Daredevil: Born Again sigue los pasos de Matt Murdock, un abogado ciego con habilidades especiales que lleva una doble vida, y Wilson Fisk, un antiguo jefe de la mafia que quiere convertirse en alcalde de Nueva York. Todo cambiará cuando sus identidades pasadas empiecen a salir a la luz y los dos se verán abocados a una colisión inevitable. Por el momento solo sabemos que esta nueva serie contará con 18 episodios y todavía no se ha confirmado si el final será cerrado o podemos esperar que su historia continúe en una segunda temporada.

Brad Winderbaum, jefe de televisión y streaming de Marvel Studios, explicó hace tiempo que Daredevil: Born Again cuenta con una de las historias más «brutales» de todo el UCM. «Os diré que algunas de las acciones más brutales que jamás hayamos llevado a la pantalla llegarán en Daredevil: Born Again, que no es un espectáculo de terror, pero tiene mucha fuerza y mucha acción visceral», ha añadido.

Lo que sabemos de la serie Daredevil: Born Again

Por ahora lo único que se ha confirmado es que la serie tendrá 18 episodios, los nombres de los actores que dan vida a los protagonistas Charlie Cox y Vincent D´Onofrio y los de otros que repetirán en esta secuela. Según ha explicado Charlie Cox: «Con estos personajes siempre tienes que sentir como que, cuando cruzan sus caminos, van a pelear hasta la muerte». «Tiene que ser enormemente explosivo. Así que cuando escribes para la serie, mientras la construyes, tienes que limitar la cantidad de tiempo que están juntos, o al menos dar una buena razón para que no estén juntos», ha añadido el protagonista de la nueva serie.

También sabemos que en Daredevil: Born Again no habrá muchos encuentros entre el Hombre sin Miedo y Wilson Fisk como ocurrió durante las tres primeras temporadas de Daredevil. Hay que tener en cuenta que, aunque Daredevil está en Netflix, en este momento los episodios de estas tres entregas están disponibles también en la plataforma de streaming Disney+.

En Darevill, la serie original, el actor Charlie Cox interpreta el papel de Matt Murdock / Daredevil, el abogado ciego de día que lucha contra el crimen como un justiciero enmascarado por la noche en las calles del barrio Hell’s Kitchen de Nueva York. En la primera temporada vimos como Matt tiene que utilizar sus sentidos agudizados al haberse quedado ciego cuando era niño para luchar contra el crimen y como descubre una conspiración del inframundo criminal dirigida por Wilson Fisk.

El reparto de Daredevil: Born Again

Los protagonistas de esta serie volverán a ser los actores Charlie Cox (Daredevil) que interpreta el doble papel de Matt Murdock/Daredevil y Vincent D´Onofrio (Kingpin). Pero, además en la nueva serie Daredevil: Born Again volverán a estar los actores Jon Bernthal como Punisher, Deborah Ann Woll como Karen Page, una joven enigmática cuya búsqueda de justicia la lleva a estrellarse contra la vida de Murdock. Elden Henson como Foggy Nelson y Wilson Bethel como Poindexter.

Además, estarán en el reparto otros actores como Margarita Levieva, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson y Michael Gandolfini, entre otros.También contará con la participación de Ayelet Zurer y Jon Bernthal, que vuelven como Vanessa Fisk y Frank Castle (Punisher) respectivamente.

El pasado mes de septiembre se estrenó en Disney+ la serie de Marvel Agatha: ¿quién si no?, pero se esperan para el próximo año lleguen a Disney+, además de la nueva serie Daredevil: Born Again, otras muchas ficciones de Marvel. El 14 de febrero de 2025 se estrenará Capitán América 4: Brave New World y el 25 de julio la película Los 4 fantásticos. También están programados los estrenos de las ficciones Ironheart, Thunderbolts o Blade.