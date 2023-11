Martin Scorsese defiende la actuación de Brendan Fraser en ‘Killers of the Flower Moon’

Killers of the Flower Moon (en España, Los asesinos de la luna) es una de las películas clave de este 2023. El filme estará seguramente entre la mayoría de las nominaciones de la próxima edición de los Oscar, algo que prácticamente se sabe desde su preestreno en el Festival de Cine de Cannes cuando obtuvo el beneplácito mayoritario de la crítica. Aparte de la dirección de Martin Scorsese, el interés del público se encontraba en sus tres interpretes principales: Leonardo DiCaprio, Lilly Gladstone y Robert De Niro. Pero la participación de los secundarios también es un auténtico lujo. Una consideración que el director de Uno de los nuestros ha querido valorar a través de la actuación de Brendan Fraser.

Y es que una de las pocas divisiones que ha causado la película es el reducido papel de Fraser, generando cierto escepticismo entre los principales críticos y el público. No obstante, Scorsese ha querido defender a su colaborador señalando que este era perfecto para el papel. “Pensamos que sería genial para el papel del abogado y admiré su trabajo a lo largo de los años. Creo que estuvo un par de semanas en la película, especialmente cuando fue nuestra última sesión”, explicaba el realizador en una conferencia a través de LADBible. Después, comentó una de las escenas clave de la historia en la que el ganador del Oscar filmó una interpretación perfecta:

“Nos lo pasamos muy bien trabajando juntos, particularmente con Leo (DiCaprio). Particularmente en la escena en la que dice ‘te están poniendo una soga alrededor del cuello. El te está salvando, muchacho tonto’. Realmente para nosotros, cuando escuchamos eso…le hizo caer toda la escena a Leo. Fue perfecto. Y tenía esa circunferencia. Es grande en el encuadre en ese momento. Es un actor maravilloso y fue genial trabajar con él”.

‘Killers of the Flower moon’: ¿Cuando llega al streaming?

Killers of the Flower Moon se estrenó el pasado 20 de octubre y, al ser una producción de Apple TV, podremos verla en el catálogo de la aplicación a pesar de que todavía no hay una fecha de estreno oficial. Pero debido al reparto y a los nuevos números que está generando en la taquilla, se espera que todavía tenga un largo recorrido en los cines. Por lo que este trágico western podría aparecer finalmente en las plataformas de video bajo demanda en enero de 2024.

Basada en hechos reales, Los asesinos de la luna relata los crímenes cometidos contra la nación Osage, tras la fortuita y abundante riqueza de estos al encontrar petróleo en unas tierras que aparentemente, no tenían valor.