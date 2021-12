Entre las novedades de este mes de diciembre destaca el estreno este viernes 24 en Netflix de la serie coreana de ciencia ficción El mar de la tranquilidad (The Silent Sea). Otra serie que se puede convertir en un éxito después de El juego del calamar, como Rumbo al infierno, Kingdom o My Name y que puede ratificar el éxito de estas producciones después de la película Parásitos. Rumbo al infierno también se ha convertido en un éxito de audiencia en la plataforma de streaming Netflix.

Además, en el reparto de esta serie están dos de los actores de El juego del calamar. Estos son Heo Sung-tae, al que los espectadores recordarán como Jang Deok-su, el macarra y mafioso jugador 101 que comenzaba el motín en la habitación de los concursantes, y Gong Yoo, que interpreta al reclutador que convence al protagonista para entrar en el juego y que ya conocíamos por su interpretación en Tren a Busan y que es un actor muy conocido en Corea del Sur.

Un planeta casi desierto

El mar de la tranquilidad nos sitúa en un planeta Tierra que ya es prácticamente un desierto. Allí un equipo de astronautas reciben la misión de ir a una base lunar abandonada. Todos desconocen lo que pueden encontrarse allí, aunque sí que tienen una terrible estadística: han calculado que hay menos de un 10% de posibilidades de que todos los miembros de la tripulación vuelvan vivos.

Estos intrépidos exploradores espaciales emprenden una misión muy peligrosa ya que tienen 24 horas para recoger muestras de una base de investigación lunar abandonada y ultrasecreta. La misión se convertirá en una misión mortal que puede revelar los secretos más oscuros de la Luna y de una base lunar abandonada.

Un buen reparto

Los actores Heo Sung-tae y Gong Yoo, que participaron en El juego del calamar, forman parte en esta serie de la tripulación de este arriesgado viaje junto con Bae Doona, conocida entre el público internacional por su papel en Sense8 de las hermanas Wachowski, y el cantante y actor Lee Joon.

Si Rumbo al infierno, una compleja serie de ciencia ficción, tuvo tanto éxito en Netflix, puede que esta nueva serie coreana también tenga bastantes seguidores y se convierta también en una sorpresa en el catálogo de la plataforma de streaming. El mar de la tranquilidad es una de la apuestas de Netflix para este mes de diciembre junto con series como el final de la quinta temporada de La casa de papel, la nueva temporada de The Witcher protagonizada por Henry Cavill, la tercera temporada de Perdidos en el espacio, Cómo arruinar la Navidad, Aranyak y la segunda temporada de la serie Emily en París.