‘Mamíferos’, la serie sobre el matrimonio y la infidelidad que estrena Amazon Prime

Los problemas de las parejas en la actualidad son el tema central de películas y series. Solo hay que recordar ficciones como Secretos de un matrimonio, Wanderlust, Nuestro amor o Al otro lado del matrimonio. El viernes 11 de noviembre se estrena en Amazon Prime Video la serie Mamíferos en la que se habla de los problemas del matrimonio moderno y la importancia de la fidelidad para una pareja.

Mamíferos es un drama con un punto de humor negro protagonizado por Jamie, al que da vida el actor James Corden, un chef cuyo mundo cambia radicalmente cuando descubre secretos inesperados sobre su esposa embarazada, Amandine (Melia Kreiling).

Mamíferos cuenta solo con seis episodios y ha sido escrita por Jez Butterworth, ganador de dos premios Olivier y Tony. La serie ha sido dirigida por Stephanie Laing (Made for Love, Physical) y producida por Street Hassle en asociación con Vértigo Films y Fulwell 73. Una ficción que Amazon Prime Video se estrena al mismo tiempo en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Las complejidades del matrimonio

La vida de la protagonista de Mamíferos da un vuelco cambia cuando descubre secretos que nunca habría imaginado sobre su esposa embarazada. Jamie comienza a buscar respuestas con la ayuda de su cuñado Jeff para poder entender lo que está pasando. Al mismo tiempo, los problemas del matrimonio de Jeff con Lue, la hermana de Jamie, también se intensifican y todo salta por los aires.

Mamíferos pone sobre la mesa la confusión que sienten muchas parejas cuando creen que han encontrado a su media naranja, pero de repente todo cambia de forma abrupta. La serie se centra en que siendo todos mamíferos, a veces no es posible cumplir las promesas que un día se hicieron de fidelidad a la pareja. El matrimonio se convierte para muchas parejas en un nudo de dolor, tristeza, tensión, amor, amistad y muchas veces traición.

El reparto de Mamíferos

En el reparto de la serie además de James Corden, están los actores Melia Kreiling, Colin Morgan y Sally Hawkins. También la serie ha contado con los actores Melia Kreiling, Isla Gie, Cécile Fisera, Umulisa Gahiga, Sam Shoubber y Pippa Duffy,

La banda sonora original de la serie ha sido compuesta por Graham Coxon, al que conocemos por ser también el responsable de la de la serie The End of the F***ing World.

Mamíferos es una de las apuestas de la plataforma de streaming Amazon Prime Video para este mes de noviembre junto con las ficciones My Policeman, 42 segundos, A grito herido, El fin del amor, Dulceida al desnudo, True story o El contratista, entre otras.