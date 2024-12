‘Lucky’: Anya Taylor-Joy regresa a la pequeña pantalla con una nueva serie para Apple TV +

Puede que la cinefilia descubriese a Anya Taylor-Joy en La bruja o por su pequeño papel en Peaky Blinders, pero sin lugar a dudas el rol que la promulgó a nivel mundial fue la ficción Gambito de dama. La serie de Netflix fue un fenómeno de masas, arrasando en los Emmy y los Globos de Oro a través de una serie que iba principalmente, de jugar al ajedrez. Porque, puede que Múltiple le supusiese el elogio fílmico de la crítica, pero fue la miniserie creada por Scott Frank y Alan Scott la que permitió que su rostro apareciese en más de 60 millones de hogares de todo el mundo. Desde entonces, la intérprete de ascendencia argentina no ha vuelto a estar presente en ninguna pieza para la pequeña pantalla, pero ahora parece que regresará al formato gracias a Lucky, una nueva serie producida por Apple TV + y la actriz Reese Witherspoon.

El servicio de transmisión de la marca creada por Steve Jobs se ha hecho con los derechos de ‘Lucky’. Serie que adapta la novela homónima de Marissa Stapley, la cual ha sido un éxito de ventas del New York Times y un fichaje del sello editorial que dirige Witherspoon, Hello Sunshine. La plataforma de streaming ya está conformando el equipo que estará tras la versión audiovisual de la narración, habiendo escogido a dos showrunners conocidos de la casa. Por un lado, Jonathan Tropper, quien estuvo detrás de See y por otro Cassie Pappas, responsable de Silo. Tropper se encargará del guion y de la producción ejecutiva al igual que la actriz de Big Little Lies junto a Lauren Neustadter. Además de ser el principal rostro visible de la pantalla, Taylor-Joy también ejercerá como productora ejecutiva a través de su productora LadyKiller. Su participación supone un nuevo papel a rodar, previsiblemente, a lo largo de 2025. Año en el que la ganadora del Globo de Oro tendrá toda una serie de nuevos estrenos y en el que deberá enfrentarse seguramente al rodaje de Dune: Mesías.

¿De qué trata ‘Lucky’?

La historia de Lucky parte de una gran premisa atractiva dentro del terreno del suspense, a partir de una sentencia comercial que señala «¿Qué pasaría si tuvieras el boleto ganador que cambiaría tu vida para siempre, pero no pudieras cobrarlo?». Ese es el punto que plantea el destino de Lucky Armstrong, una talentosa estafadora que acaba de realizar un atraco de un millón de dólares con su novio, Cary. Lista para iniciar una nueva vida y con una nueva identidad, todo comienza a salir mal , quedándose completamente sola sin los roles masculinos de los que aprendió el arte de la estafa. Al mismo tiempo, descubre que un boleto que compró por puro capricho ha sido premiado. Pero cobrarlo implica revelar su identidad y por tanto, ser arrestada por sus crímenes.

Como con cada anuncio de este tipo de adaptaciones, tanto el sello editorial de Witherspoon como la protagonista emitieron un comunicado celebrando el acuerdo para llevar al catálogo de Apple. «Reese’s Book Club nació con el objetivo de profundizar en las conexiones de las historias con los narradores y la comunidad que estamos construyendo. Es increíblemente gratificante poder amplificar estas historias centradas en mujeres y sus autoras, ver a nuestra comunidad conectarse con ellas y luego verlas cobrar una vida completamente nueva en la pantalla», explicaba la que fuese la cara visible de Una rubia muy legal.

Por su parte, Taylor-Joy mostró del mismo modo su alegría en un comunicado junto a su productora: «Hello Sunshine sigue haciendo un trabajo fantástico defendiendo las voces de las mujeres y estoy encantada de unirme al equipo junto a Jonathan, Cassie y Apple TV + para darle vida a ‘Lucky’». No es por otra parte el único acuerdo laboral de la estrella con la marca de vídeo bajo demanda. El próximo año estrenará con ellos El abismo secreto, una historia de acción y romance dirigida por Scott Derrickson (Black Phone).

Taylor-Joy: un 2024 de luces y sombras

Taylor-Joy es un reclamo para toda una generación de espectadores. No obstante, algunos de sus últimos proyectos no han funcionado nada bien en el box office mundial. El hombre del norte generó pérdidas, Ámsterdam fue un batacazo en la taquilla y recientemente Furiosa, no consiguió conectar con la audiencia que venía de disfrutar de lo lindo con Mad Max: Fury Road. Eso sí, también estuvo presente (casi como un cameo) en la celebrada secuela Dune: Parte Dos y seguramente, repita en el regreso a Arrakis de Denis Villeneuve programado para 2026.

Aparte de las labores de producción, en 2025 Reese Witherspoon protagonizará dos secuelas tardías; Tracy Flick Can’t Win (segunda parte de Election) y Una rubia muy legal 3.