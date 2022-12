Kumail Nanjiani cree que su trabajo en Marvel aumentó una relación «poco saludable» con la comida

Kumail Nanjiani nunca ha sido un perfil de superhéroe en la industria. El actor de origen paquistaní comenzó con pequeños papeles en comedias hasta dar el salto definitivo con la sitcom Silicon Valley. No obstante, la continua transformación de Hollywood hacia la cada vez más diversa representación racial llevó a que Nanjiani tuviese la oportunidad de representar a uno de los Eternos en la cinta de Marvel dirigida por Chloé Zhao. Su rol no exigía por ende que el intérprete tuviese que tener un cuerpo escultural, pero él mismo quiso que Kingo no respondiese a los estereotipos que anteriormente ya habían representado otros personajes interpretados por sus compatriotas. Finalmente el cambio físico fue brutal y ahora, el propio Nanjiani ha contado que ese pudo ser un poco el punto de inflexión en una relación “poco saludable” que tradicionalmente había tenido con la comida.

En la conversación, Kumail Nanjiani habló de su pasado con la cultura de lo que era correcto culturalmente para su familia: “Al crecer, me criaron para creer que el cuerpo era malo, que todos los deseos del cuerpo son malos y que el alma quiere el bien y el cuerpo quiere el mal. Y supongo que todo mi sentido del humor también se basa en esa dicotomía. Entonces, el hecho de que no me gustaban los chistes sobre el cuerpo era porque desde que era un niño pequeño, me enseñaron a avergonzarme de todo lo que mi cuerpo quiere o hace”.

Nanjiani siguió explicando cómo entendió la relación con la comida de forma extraña, siempre tomándola “como castigo o como recompensa”, lo que asegura que es realmente una pena a relación de poner límites, ya que la comida pakistaní es absolutamente deliciosa. Sin embargo, después de su cambio corporal radical y aunque al principio se sintió positivamente, ahora el actor desearía que eso no “ocupara tanto espacio” en su cabeza. “Hizo que la discusión sobre mi cuerpo exista en la esfera pública. Tengo una relación complicada con él”, dijo finalmente el actor.

Después de Eternals, el actor apareció también en el universo de Star Wars, dentro de la serie de Obi-Wan Kenobi. Cuando se le preguntó por su regreso en una hipotética secuela de Eternals, el actor dijo no tener noticias sobre la continuación. No parece que Marvel tenga prisa por seguir la historia de uno de sus proyectos más malogrados a nivel de crítica, pero eso no impide que pueda rescatar a algunos de sus personajes como el propio Kingo.