Jon Hamm quiere formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel

La tendencia en la industria del género de los superhéroes puede que se haya desinflado en el último año, pero no por ello ha dejado de ser un universo atractivo para la mayoría de los actores. Trabajo prácticamente asegurado por años y estar presente en las mayores superproducciones del año, son dos de los principales atractivos tanto de Detective Comics como del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). El último ejemplo de esta circunstancia ha sido el actor Jon Hamm, el cual en una reciente entrevista ha expresado todavía, su deseo de participar en la franquicia de Disney.

El protagonista de Mad Men aseguró que no había nada formal en el proceso, pero que su amor hacia el mundo de los cómics convertía la posibilidad en un auténtico sueño y en una oportunidad única que aún quiere poder cumplir en un futuro cercano. “Esas decisiones se toman a un nivel tan alto en este momento, definitivamente por encima de mi nivel salarial, me encantaría. He sido fanático de Marvel Comics y de los cómics en general desde que probablemente tenía un solo dígito. Creo que hay toneladas de historias que, al menos, conozco y que todavía están por contarse”, explicaba el ganador del Emmy.

Después, Hamm hizo un rápido repaso a todas las posibilidades de personajes que el UCM todavía no ha mostrado en la gran pantalla y que están actualmente en la boca de todos los fans: “Con suerte, cualesquiera que sean sus planes, me incluyen. Pero si no, sé que tienen un grupo bastante amplio de personas que están listas para ser parte de esas historias. Ciertamente hay muchas historias que contar en el mundo de X-Men. Los Cuatro Fantásticos también, Doctor Doom. Hay tantas cosas maravillosas por ahí. Pero sí, espero tener una oportunidad. Quién sabe?”, le contaba el actor a Screen Rant.

Una carrera impulsada por la pequeña pantalla

Jon Hamm ha construido toda una carrera gracias a su genial personaje protagonista en la serie de culto, Mad Men, Desde entonces ha trabajado a las órdenes de Ben Affleck, Clint Eastwood, Zack Snyder, Edgar Wright o Steven Soderbergh, entre otros. Pero todavía en cambio, no ha tenido un papel protagonista en una superproducción de la talla de Marvel.

Ni es la primera vez que el estadounidense habla positivamente sobre una futura participación en una franquicia. En 2022, Hamm ya mencionó lo encantado que estaría de asumir el rol de James Bond. En el futuro más inmediato, podremos verle en un papel protagonista dentro de la quinta temporada de la miniserie de Fargo.