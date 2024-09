A Jenna Ortega no le apetece ver a mujeres liderando franquicias masculinas: «No quiero una Jamie Bond»

Hollywood lleva años viviendo en un periodo de adaptación a los nuevos tiempos, donde la máxima parece ser la inclusión de todos aquellos colectivos que históricamente habían tenido una representación reducida en el celuloide. Paralelamente, la tendencia se ha extrapolado al terreno de las actrices en relación al auge global de un nuevo feminismo que reclama, un espacio más igualitario entre hombres y mujeres, dentro también del terreno audiovisual. Sin embargo, parece que en vez de apostar por nuevas historias protagonizadas por el perfil femenino, la Meca del cine tiende en algunos casos a colocar a actrices en sagas tradicionalmente ocupadas por hombres. Algo que acaba de criticar sin ningún tapujo la actriz Jenna Ortega.

La protagonista de Miércoles estrenará este fin de semana en nuestro país Bitelchús Bitelchús. Un papel que vuelve a reforzar la idea de que la actriz de ascendencia mexicana es una de las jóvenes estrellas más relevantes en el panorama actual. No obstante, no por ello va a comprar todas las estrategias comerciales de las major. Más aún si estas suponen no crear contenido original para ellas y suplantar en cierta medida algo que ya estaba hecho. Una fórmula que además se ha mostrado realmente caduca, con ejemplos claros y llanos como la Cazafantasmas protagonizada por mujeres de 2016, la cual implicó pérdidas de más de 70 millones de dólares para Sony Pictures. Pero sin atender a los datos comerciales de estas producciones, en su última entrevista, Ortega ha dejado bien claro que no está nada interesada en ver una versión femenina por cada personaje icónico masculino.

Jenna Ortega no quiere una «Jamie Bond»

Bitelchús Bitelchús tiene una proyeccion comercial muy buena y por lo que parece según los analistas, podría ser uno de los primeros taquillazos mundiales postverano. Lo cual confirmaría en buena parte, la tibia recuperación económica de la industria auspiciada en gran medida, gracias a títulos como Del revés 2 o Deadpool y Lobezno. El amor por las secuelas tardías y la buena acogida de la prensa parecen haber logrado unas expectativas altas al regreso al mundo fantasmal de Burton, en una franquicia que Ortega no atendería si por ejemplo, le cambiasen el género al personaje interpretado por Michael Keaton.

Todo surgió cuando durante la charla con varios medios, a la ex actriz de la saga Scream le preguntaron si interpretaría a una versión femenina de Eduardo Manostijeras con el cineasta de Big Fish de nuevo a los mandos, sustituyendo al que fue en su momento el actor original (y fetiche) del director:

«Me encanta que haya muchas más protagonistas femeninas hoy en día, creo que eso es muy especial. pero deberíamos tener la nuestra. No me gusta cuando es como un spin-off, no quiero ver algo como ‘Jamie Bond’. ¿Sabes? Quiero ver a otra mujer ruda», le explicaba a la MTV. Una aproximación cercana a un debate sobre un personaje que ha suscitado diversas opiniones y comentarios al respecto de quién debería ser la persona que interprete al personaje creado por Ian Fleming. Parece que Aaron Taylor-Johnson es el más indicado, pero la idea de una James Bond femenina ha sido algo expuesto y discutido a lo largo de los años.

Eso sí, la productora de la franquicia Barbara Broccoli tranquilizó a los fans de la propiedad intelectual cuando le aseguró a The Guardian que Bond es y será «un personaje masculino». Incluso el anterior 007, Daniel Craig, rechaza la idea sobre una mujer en el papel del legendario espía británico: «¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel igual de bueno que James Bond, pero para una mujer?», le decía en 2021 a Radio Times.

La búsqueda de heroínas femeninas

Las palabras de Jenna Ortega llegan en un momento en el que la industria no para de buscar heroínas femeninas para las principales franquicias, tanto en la pequeña pantalla como en el celuloide. Sin ir más lejos, este 2024 tuvimos el protagonismo de Ella Purnell en Fallout o la serie de Marvel centrada en el personaje de Echo. También, refuerza la idea de que La casa del dragón y Los anillos de poder, las dos ficciones fantásticas más relevantes tienen a mujeres como protagonistas casi absolutas. En el patio de butacas, encontramos también una representación creciente, gracias a blockbusters como Furiosa, con Anya Taylor-Joy como protagonista, Un lugar tranquilo: Día 1 con Lupita Nyong’o, Twisters con Daisy Edgar-Jones y los intentos superheroicos femeninos de The Marvels o Madame web.

Jenna Ortega representa en buena parte a esa nueva generación de roles femeninos, aunque por el momento su auge profesional siempre ha estado aferrado al terreno de las franquicias. Bitelchús Bitelchús llegará a los cines el 6 de septiembre.