Jenna Ortega, Barry Keoghan y The Weeknd estarán en la nueva película de Trey Edward Shults

Jenna Ortega y Barry Keoghan, dos de los talentos jóvenes más cotizados de Hollywood, se han apuntado al nuevo proyecto de Trey Edward Shults, según informa Deadline. Pero quizás, el fichaje más llamativo sea el del cantante The Weeknd, quien se estrenará como actor en un filme que él mismo ha coescrito junto a Shults. Los primeros informes apuntan a que tanto Ortega como Keoghan quedaron maravillados a la hora de leer el guion. Una característica que no debería sorprender a aquellos que hayan visto algún anterior trabajo del cineasta. Krisha, Llega de noche y Un momento en el tiempo fueron cintas que entusiasmaron tanto a la crítica como al público, convirtiendo a Shults en uno de los realizadores jóvenes más prometedores del panorama.

A pesar del atractivo reparto, todavía se desconocen los principales datos sobre su trama o personajes, incluyendo el propio título. Sabemos que el cantante y el director han estado focalizándose en el guion durante los últimos meses y que Shults y Ortega serán productores ejecutivos. Barry Keoghan, después de aparecer en Los Eternos de Marvel y en la nueva The Batman, se ha convertido en una auténtica estrella internacional. Aunque este irlandés no vive sólo de los blockbusters, tal y como demuestra su nominación al Oscar 2023 a mejor actor de reparto en Almas en pena de Inisherin. Por otro lado, Ortega es una auténtica Scream Queen. Sobre todo, después de su protagonismo en la continuación de Scream y en la serie de Miércoles de Netflix.

Abel Makkonen Tesfaye (nombre real de The Weeknd) tiene un gran año por delante. Este 2023 estrenará The Idol, la nueva serie para HBO que ha estrenado junto a Sam Levinson, el creador de Euphoria. Además, Tesfaye también coprotagonizará una historia con Lily-Rose-Depp sobre el ascenso de un artista en la música urbana. Por si esto fuese poco, su relación con HBO tuvo un concierto especial en el SoFi Stadium. “El gusanillo” de la actuación siempre ha estado presenten en el cantante, desde su última retahíla de videoclips donde el storytelling y la expresión artística eran un claro valor añadido a sus temas musicales, hasta su breve aparición en Diamantes en bruto, la historia criminal dirigida por los hermanos Safdie. Por el momento habrá que esperar para conocer los futuros datos sobre el proyecto, pero dada la relevancia de sus protagonistas, no tardaremos en saber al menos, el nombre que tendrá la película.