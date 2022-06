James Gunn contra la América conservadora y más armamentística: «Dejar de combinar realidad y ficción»

Después de la masacre en un instituto de Texas, Estados Unidos vuelve a vivir el eterno debate sobre una nueva regularización del acceso a las armas. Una cuestión ideológica que el territorio norteamericano entiende como un derecho, pero que, como todo mercado, obedece sobre todo a una industria y a unos intereses económicos. Muy propio de los «yankees» es desviar la atención del problema en cuestión y ahora, le ha llegado el turno a Hollywood. La industria cinematográfica ha sido el principal objetivo de los políticos y medios ultraconservadores, aprovechando el alegato de una nueva regularización sobre las armas que el actor Matthew McConaughey ofreció en la Casa Blanca. Ante las críticas vertidas hacia el actor y hacia el sector del entretenimiento, el director James Gunn ha salido en defensa de la ficción vía Twitter.

I think their point is, “Look over there!! Hollywood!” There are violent stories & video games in most every country in the world. But only in the US is it harder to sell a donut than a gun. Stop conflating fictional guns in movies with common sense gun legislation. https://t.co/N3P1gsRVR9

— James Gunn (@JamesGunn) June 8, 2022