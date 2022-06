Jada Pinkett Smith quiere que Will Smith y Chris Rock hagan las paces

Parece que el guantazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar es una historia que nunca va a tener un punto final. No es para menos, en los casi 100 años de historia que tiene el certamen jamás se había vivido un acto tan bochornoso y violento. Las repercusiones y opiniones vertidas sobre el tema han dado la vuelta al mundo. Algunos compañeros de profesión como Denzel Washington, defendieron la equivocación del actor y otros como Jim Carrey, condenaron de encarecidamente la agresión. La repercusión para el intérprete de El método Williams son la perdida de patrocinadores y la prohibición de asistir a la gala presencialmente o de forma telemática durante 10 años. Por el contrario el damnificado por la agresión Chris Rock ha llenado todos sus shows y ha quedado majestuosamente bien al aguantar el tipo. Ahora Jada Pinkett Smith, la mujer de Will, ha señalado que ambos deberían hacer las paces.

Ha sido en el programa Red Table Talk (Vía Facebook Watch) donde la actriz de Matrix Resurrections ha querido hablar del incidente, después de que Rock hiciese un chiste sobre su alopecia: “Tal y como está el mundo hoy en día, los necesitamos a los dos. De hecho, cada uno necesitamos a los demás más que nunca antes. Hasta entonces, Will y yo continuaremos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años: seguir intentando descifrar juntos esto que llamamos vida. Gracias por escucharme”.

El programa estaba dedicado justamente a abordar el tema de la alopecia, invitando a varias personas a que contasen su experiencia con la enfermedad. Antes, la actriz ya había señalado en sus redes sociales que ahora tocaba un periodo de sanación. Jada Pinkett Smith termino apuntando que la reconciliación entre ambos debe producirse: “Mi más sincera esperanza es que estos dos hombres inteligentes y sensatos se den una oportunidad para curarse, hablen las cosas y se reconcilien”.

El largo drama que está viviendo Will Smith parece que poco a poco, va viendo la luz al final del túnel. Del ostracismo extremo del que se hablaba para futuras producciones, hace algunas semanas un directivo de Sony dijo que el actor seguiría vinculado a la franquicia de Bad Boys. ¿Cuánto tiempo falta para que veamos una reconciliación entre el último ganador del Oscar y el humorista? ¿Volverá Smith a la primera línea de la actuación pronto?