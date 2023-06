‘Las invisibles’, la emotiva serie española que estrena Sky Showtime

Entre los estrenos de esta semana sorprende en la plataforma de streaming SkyShowtime el de la serie española Las invisibles. Una conmovedora y también divertida serie de 8 episodios que se puede ver en la plataforma de streaming desde el 5 de junio producida por Paramount y Morena Films, creada por Héctor Lozano (Merlí: Sapere Aude) intensa y dirigida por Menna Fité (Merlí: Sapere Aude).

Las protagonistas de esta dramedia Las invisibles son unas camareras de piso que trabajan en un hotel de lujo en una playa del Mediterráneo. Además de hacer su trabajo de la forma más eficiente y rápida posible, estas mujeres intentan cambiar sus propias vidas. Una emotiva serie que está protagonizada por actrices españolas tan conocidas como Lolita Flores, María Pujalte o Elena Irureta.

Una emotiva serie

Las invisibles intenta contar la realidad del trabajo estas trabajadoras que luchan y sufren por ganarse la vida, pero que también siempre tienen un momento para sonreír y pasar un buen rato. La actriz Lolita Flores interpreta el papel de Espe es la más veterana y la líder del grupo de camareras cuyo triste “récord” es hacer 30 habitaciones en una jornada. Está casada con Juan y desde hace tres años los dos cuidan de su nieto de nueve.

Sus amigas son Isabel a la que da vida María Pujalte, una mujer que lleva 18 años de camarera de piso y Gladys, papel interpretado por Yoshira Escárrega. Otro de los personajes principales Pilar es interpretado por la actriz Elena Irureta que muere de un infarto fulminante a los 63 años mientras hace una cama en el hotel por la sobrecarga de trabajo. La voz en off de Pilar imagina a sus compañeras trabajando mientras bailan un sirtaki o un pasodoble.

El reparto de Las invisibles

La actriz Lolita Flores interpreta el papel de Espe, la más veterana de las camareras de piso. También en el reparto están los actores María Pujalte (Venga, Juan), Yoshira Escárrega, Paula del Río (El internado: Las Cumbres), Paula Mirá, Yaël Belicha, Elena Irureta (Patria, Alma), Eva Martín, Marina Campos, Manu Fullola, Alfonso Lara (La Fortuna) y Oriol Tarrasón (El nudo).

La serie Las invisibles es una de las apuestas de las plataformas de streaming para este mes de junio que acaba de empezar junto con otras como Los días (Netflix), The Idol (HBO Max), Citas Barcelona (Amazon Prime Video), la segunda temporada de Rapa (Movistar Plus+), la sexta de la compleja Black Mirror, la sexta de Outlander (Netflix), El Glamur (Netflix), The Crash (COSMO), Grandes esperanzas (Disney+) o La noche que Logan despertó (Filmin), entre otras muchas.