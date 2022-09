Idris Elba dice que la película de la serie ‘Luther’ está casi lista

Tras decir por activa y por pasiva que enfundarse el esmoquin de James Bond no entra en sus planes, Idris Elba si ha querido darnos una alegría hablando de la película Luther. La cinta comenzó a filmarse en noviembre de 2021 y parte, de la serie homónima de la BBC que el actor protagonizó y finalizó en 2019. Un proyecto del que no hemos vuelto a saber nada, pero que ahora, el actor de El escuadrón suicida ha dicho que está finalizado y en proceso de postproducción.

“La película de Luther, adivina qué, la hemos terminado y tenemos que darle algunos retoques, pero ya casi está lista. Estamos orgullosos de ella”, le contaba el intérprete a LADbible. La serie seguía a un inteligente detective de homicidios londinense que tenía que congeniar su genialidad con un trasfondo oscuro, lleno de ira, venganza y demonios internos que le perseguían. Un papel que le valió a Elba 4 nominaciones a los Premios Emmy. ¿Pero en qué punto se situará esta película?

El filme continuará donde terminó la quinta temporada, pero el protagonista quiso dejar claro en la entrevista que esta no era simplemente una apuesta que atendiese a los fanáticos de la serie: “Si miras la última temporada, continúa después de eso. Pero para las nuevas audiencias que no la han visto, creo que la película es toda una historia. Incluso si no conoces a Luther, quién es o no sabes nada sobre él, la película intenta ser completa para una nueva audiencia”. Lo cierto es que en la industria actual es tendencia que surjan series de televisión de películas, en forma de spin-off, precuelas o secuelas, pero no es tan habitual que suceda al contrario. Una característica que el actor no pasó por alto, pues es bien diferente contar una historia de forma episódica que ramificar ese universo en un aspecto fílmico. “El mundo de Luther como serie de televisión y como película es similar, pero la película tiene una enorme escala, estamos abriendo las puertas y ampliándolas, por lo que cualquier cosa es posible cuando puedes hacer eso”, terminó manifestando Elba.

El guion de la película Luther lo firma el creador de la serie Neil Cross y el hombre tras las cámaras volverá a ser Jamie Payne, quien dirigió la mayoría de capítulos de la serie. En cuanto al reparto, Aparte de Elba, Dermot Crowley repertirá en su papel de Martin Schenk, mientras que como principal novedad tendremos a dos nuevos personajes, interpretados por Cynthia Erivo y Andy Serkis. Se desconoce cuándo llegará a los cines.