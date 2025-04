‘Her Private Hell’: lo nuevo de Nicolas Winding Refn ya tiene a sus dos principales estrellas

Más de una década después de su último largometraje, Nicolas Winding Refn ya tiene una nueva película en camino: Her Private Hell. Un trabajo que por lo que sabemos, estará protagonizado por Charles Melton y Sophie Thatcher, según ha comunicado el sello independiente Neon. La marca, ganadora de la última edición de los Oscar gracias a Anora (2024), volverá a respaldar al autor danés, quien también contará en su reparto con Kristine Froseth (Buscando a Alaska) y Havana Rose Liu (El club de las luchadoras). ¿Volverá con otra de sus personalísimas historia o regresará con un producto más tipo Drive (2011)?

El mismo Refn ha escrito el guion y su rodaje, está pensado pensado para comenzar el próximo verano, tras divagar varios años entre la realización de miniseries como Demasiado viejo para morir joven (2019), Cowboy de Conpenhague (2023) o varios videoclips para el rapero Travis Scott. Conocido por odiar el mundo del streaming a pesar de haber producido contenido para Netflix y Prime Video, el cineasta se ha alineado por primera vez con la compañía para cofinanciar y distribuir su nuevo filme. El deseo de volver al campo del largometraje no es ninguna novedad, pues en 2024 el autor ya avisó de su interés en volver a plasmar una historia en el formato del celuloide, pero por aquel entonces sólo conocíamos que su idea era la de comenzar la grabación del proyecto en Tokio en 2025. La conexión con el país nipón seguramente se haya estrechado a raíz de su colaboración con el diseñador de videojuegos Hideo Kojima, para el que puso su voz y rostro en el futuro videojuego Death Stranding 2: On the Beach.

‘Her Private Hell’: «Brillo, sexo y violencia»

Todavía se desconocen los detalles más básicos de la trama, pero el fichaje de Melton supone la adquisición al casting de una de las estrellas incipiente más llamativas dentro de la actualidad cinematográfica. El actor estadounidense estuvo nominado al Globo de oro por Secretos de un escándalo (2023) y hace poco, lo hemos podido ver en Warfare: Tiempo de guerra. Eso sí, donde se hizo realmente conocido fue en la serie de Riverdale (2017). En el futuro, aparte de ponerse a las órdenes de Refn, el estadounidense compartirá pantalla con Elisabeth Olsen en Love Child y aparecerá en la segunda temporada en la segunda temporada de Bronca.

Si Melton es uno de esos rostros con tirón todavía desconocidos, de Sophie Thatcher podeos decir un poco lo mismo. Tras saltar a la fama por series como Yellowjackets (2021) o El libro de Boba Fett (2021), el año pasado pudimos verla en dos filmes de terror de A24; MaXXXine y Heretic. Hace nada, La acompañante (2025) definió un estatus de estrella que todavía no quiere renunciar del todo al cine independiente en su carrera.

Charlando con Variety, Refn ya expresó el pasado verano que se encontraba en un punto clave, donde sentía de nuevo ganas de afrontar la titánica empresa que supone siempre iniciar el rodaje de una película: «Es un momento realmente interesante para hacer películas porque es una situación muy caótica. Así que volver a rodar un largometraje es casi como…no empezar de cero, pero con todos los cambios en nuestras sociedades en los últimos cinco años y los avances tecnológicos, casi me parece lo correcto».

Por aquel entonces, el responsable de Sólo Dios perdona (2013) ya aseguró que su futuro nuevo trabajo tendría «mucho brillo, sexo y violencia».

Su relación con los videojuegos

Antes de estrenar Her Private Hell, Nicolas Winding Refn publicará la dirección de un videojuego narrativo de producción ucraniana llamado La Quimera. Pues desde su contacto y experiencia junto a Kojima, Refn ha puesto en valor la capacidad del formato como estimulo creativo:

«Es la única forma de arte que continúa evolucionando con posibilidades creativas. En cierto modo, si los hermanos Lumière, cuando inventaron el cine, hubieran inventado primero los videojuegos, ¿cómo se vería el mundo?». Aunque pese a todo, Refn sigue creyendo que el largometraje sigue siendo «la madre de todos los medios».

Con Her Private Hell, se espera una fecha para 2026. ¿Volverá a dejarnos con la boca abierta el hombre que nos regaló obras visceralmente personales a la altura de Bronson (2008) Valhalla Rising (2009)? Tendremos que esperar al menos a la llegada del verano para conocer una primera sinopsis oficial.