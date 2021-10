Todo está preparado para el lanzamiento en España de HBO Max el martes 26 de octubre, la nueva plataforma que reemplazará a HBO y agregará todos los contenidos de las marcas de Warner Media. Para aumentar la expectación ante la llegada de HBO Max la plataforma ha lanzado el primer teaser de una de sus series más esperadas: House of the dragon.

House of the dragon es la precuela de Juego de Tronos cuya trama se situará 200 años antes de los acontecimientos que tuvieron lugar en la serie original. Gracias a esta nueva serie sus seguidores podrán descubrir los inicios de la dinastía de los Targaryen y su reinado en Poniente. La serie House of the Dragon está basada en el libro Fuego y sangre de George RR Martin, el creador de esta increíble saga fantástica con millones de seguidores en el mundo.

Una producción de envergadura de la que estará al frente Ryan Condal (Colony) y Miguel Sapochnik como showrunners. Además Sapochnik repetirá su experiencia como director en Juego de Tronos junto a otros realizadores como Clare Kilner (EastEnders), Geeta Patel (The Witcher) y Greg Yaitanes (House).

El inesperado teaser

El primer teaser de House of the dragon ha sorprendido a todos sobre todo por ese lema que explica la voz en off: «Los sueños no nos han convertido en reyes. Han sido los dragones». Este jugoso e inesperado lema será clave en la historia de los miembros de la casa Targaryen, que reinan en Los Siete Reinos sobre el Trono de Hierro.

Por ahora solo podemos decir según lo que hemos visto en el teaser es que la serie promete constantes intrigas y disputas palaciegas y bastante acción. Aunque también es cierto que aparece ninguna batalla, ni ningún dragón.

Lo que sabemos de ‘House of the dragon’

La esperada precuela de Juegos de tronos no se estrenará hasta 2022, por lo que HBO Max tendrá que ir mostrando imágenes, teasers y trailers si quiere que la expectación por su estreno continúe. También sabemos que House of the Dragon tendrá 10 episodios, que se están rodando principalmente en Inglaterra, en los estudios Leavesden, ubicados en las afueras de Londres. Aunque también sabemos que diversas localidades españolas van a ser localizaciones de la esperada serie.

En cuanto al reparto, en la nueva serie estarán actores como Olivia Cooke (Ready Player One), Emma D’Arcy (Truth Seekers), Paddy Considine (Peaky Blinders), Matt Smith (Doctor Who), Steve Toussaint (Prince of Persia. Las arenas del tiempo), Eve Best (Enfermera Jackie), Rhys Ifans (Notting Hill), Fabien Frankel (Last Christmas) y Graham McTavish (Outlander). Además, también se ha unido recientemente al reparto los actores Milly Alcock y Emily Carey.