Griso defiende a Motos y ataca a TVE: «Un medio que dice luchar contra los bulos debe contrastar»

Susanna Griso ha defendido a Pablo Motos de los ataques de David Broncano y TVE. La presentadora de Espejo Público (Antena 3) se hizo eco, este martes, de conflicto entre su empresa y la cadena pública después de que el presentador de La Revuelta acusara a El Hormiguero de jugar sucio con los invitados y de impedir, mediante malas prácticas, que estos acudieran primero al programa del ente público. Motos contestó el lunes alegando que TVE había hecho «mala praxis» por difundir una «versión tergiversada» de lo ocurrido. Griso quiso destacar se unió a su compañero de Atresmedia alegando que: «Un medio que dice luchar contra los bulos lo primero que tiene que hacer es aplicarse esa regla, debe llamar a la otra parte y contrastar la información».

Susanna Griso defiende a Pablo Motos

El martes 21, Espejo Público se hizo eco de la polémica y la presentadora, Susanna Griso, quiso empezar explicando cómo funcionan las cosas dentro de los medios de comunicación en cuanto a la entrevistas se refiere. “Lo cierto es que en todos los años de Espejo, y son ya casi 20, se nos han caído muchos entrevistados en el último minuto. Son las reglas del juego del periodismo, todos el mundo quiere tener la primera entrevista y yo la primera, es algo habitual en la profesión. Este programa, además, no paga y es difícil competir con otros programas que sí lo hacen».

Y, por último, Griso atacó a TVE: «Y nos consta, como decía Pablo Motos, que RTVE no llamó a Atresmedia para contrastar y saber los detalles de lo sucedido. Lo digo porque un medio que dice luchar contra los bulos lo primero que tiene que hacer es aplicarse esa regla, debe llamar a la otra parte y contrastar la información».

Repaso de la polémica

El jueves 21 de noviembre, después de una semana en la que había perdido en audiencia todos los días contra El Hormiguero, David Broncano lloriqueó ante su público ya que, según él mismo confesó, esa noche no iba a haber entrevista. «Íbamos a traer a Jorge Martín, el campeón de Moto GP, de hecho está abajo en los camerinos, pero le han llamado y lo han presionado para que no salga. Ya después de tantos años, es hora de hablar de esto».

El flamante campeón del mundo español de MotoGP prefirió no atender a las preguntas de Broncano, que dio un extenso discurso explicando la ausencia del nuevo piloto de Aprilia. «Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado. Ellos no quieren que venga nadie antes aquí que allí y han movido sus hilos», dijo el humorista. Ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas y Jorge nos ha dicho que no puede venir. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer. Nos ha dicho: No puedo ir al programa porque pasarían ciertas cosas. Que no es hoy la primera vez que pasa, por eso hemos decidido hablar del tema directamente. Nos ha desmontado el programa porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando desde La Resistencia. Algunos invitados lo han dicho. Siempre ha habido por su parte este tipo de juego».

Nada más suceder esto en La Revuelta, desde la cuenta oficial en X de El Hormiguero se publicó un breve comunicado explicando la situación: «Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación»

Pero la polémica, aunque parezca ridícula, fue utilizada por TVE para hacer campaña contra la competencia. Recordemos que Broncano fue elegido a dedo por Moncloa para debilitar a Pablo Motos, siempre muy contrario a Pedro Sánchez.

El lunes 26, Pablo Motos rompió su silencio sobre este auto alegando que: «En primer lugar, quiero pedir perdón a la audiencia con todo lo que está pasando con la confesión de Aldama y toda la implicación del Gobierno y la gestión de la DANA, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo pero necesito restablecer la verdad. (…) ¿Qué ha pasado con la entrevista? Con Jorge Martín teníamos la entrevista pactada desde el 29 de octubre. La fecha era para el 27 de noviembre. Teníamos pactado con su equipo la entrevista si se proclamaba campeón y si no también. Nos sorprendimos cuando vimos un vídeo y vimos que iba a La Revuelta. Hicimos lo que haría cualquier profesional y llamamos a su equipo y nos dijeron que había habido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge. Jorge sí que hizo la entrevista y se grabó, se ocultó pero sólo se supo por medios independientes. No estaría aquí dando esta explicación que pasa todos los días si no fuera porque se han contado las cosas como no son y menos si esa versión deformada se difunde desde una cadena pública. Una cadena que pagamos todos y que decidió que este tema era una de las noticias más importantes del día. No estoy exagerando. Lo que era solo un malentendido fue convertido en una de las noticias principales por un Telediario. Sinceramente, creo que hay noticias más importantes. Es muy raro que nadie de TVE no nos haya llamado nadie. Nos cuesta creer que no haya algo detrás de todo esto. Nos da pena que un tema así sea un problema de Estado».