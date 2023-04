‘Grease: Rise of the Pink Ladies’, la serie spin-off que llega a SkyShowtime

SkyShowtime es la nueva plataforma dispuesta a llevarse su trozo de pastel del streaming. Entre otras cosas, porque tiene en su catálogo cientos de películas y series de productoras tan relevantes como Paramount y Universal Pictures. Uno de esos contenidos originales llega hoy y seguro que es una delicia para los fans incondicionales de Grease. Hablamos de Rose of the Pink Ladies, el spin-off de la película original que en su momento protagonizaron John Travolta Y Olivia Newton John.

Grease es una comedia musical que se estrenó en los cines a finales de los 70, causando una auténtica revolución y convirtiendo a sus dos protagonistas en dos iconos inmortales de la gran pantalla. El fenómeno fue tal que con un presupuesto de apenas 6 millones de dólares, la cinta de Paramount Pictures consiguió recaudar alrededor de 396 millones de dólares en todo el mundo. Más allá del filme, la banda sonora todavía sigue sonando en fiestas, cumpleaños y bodas. No es de extrañar tampoco, pues forma parte del selecto grupo de bandas sonoras originales más vendidas de la historia, con 22 millones de copias repartidas por los 5 continentes. Además, tampoco es una gloria del pasado, pues desde los que vivieron su estreno en cines hasta los jóvenes de hoy, conocen su historia, manifestándose como un flme intergeneracional.

El boom de lo nostálgico

Su spin-off no es de extrañar, de hecho lo raro es que haya sucedido tan tarde en una época que clama por volver a vivir las historias de su pasado. El claro ejemplo se vio el año pasado con el estreno de Top Gun: Maverick y Avatar: el sentido del agua, dos secuelas tardías o el año anterior, con la llegada a las salas de Cazafantasmas: Más allá. Pero ¿de qué trata Grease: Rise of the Pink Ladies?

La historia de esta serie de Skyshowtime ejerce como una precuela, ambientada cuatro años antes de los sucesos de la película original y centrándose en las Pink Ladies, el grupo de chicas que tiempo después liderará el personaje de Rizzo (Stockard Channing). Esta banda, hartas de las reprimendas y de ser unas parias dentro del instituto Rydell decidirán tomar las riendas de sus propias vidas y divertirse utilizando todo lo que en esa época es un escándalo moral del puritanismo.

Creada por Annabel Oakes (Atípico), está protagonizada por Madison Thompson, Jackie Hoffman, Maxwell Whittington-Copper, Marisa Davila, Jonathan Nieves, Tricia Fukuhara y Cheyenne Isabel Wells.