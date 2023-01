Amanda Seyfried habla de las posibilidades de ‘Mamma Mia 3’

La posibilidad de una tercera parte del musical Mamma Mia! es un sueño para los fans. Las dos anteriores entregas, la primera centrada en el personaje de Amanda Seyfried (Sophie) y la segunda en el pasado de su madre Donna, interpretada por Meryl Streep y en su versión más joven, por Lily James, han sido exitosas tanto a nivel de recaudación como por parte de los espectadores, los cuales difícilmente pueden dejar de tararear las canciones de ABBA tras su visionado. Ahora, Seyfried se ha pronunciado sobre la posibilidad de ver en la gran pantalla Mamma Mia 3.

La protagonista de Los Miserables pasa por un momento dulce en su carrera, gracias al reciente Globo de Oro que ha conseguido por la miniserie The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes. Sin embargo, no pudo recoger el premio debido a que ahora mismo, se encuentra ocupada preparando su próximo proyecto: Una versión musical de Thelma y Louise. Pero ¿qué hay de Mamma Mia 3? ¿Se producirá en algún momento? ¿Volverá a contar con su antiguo reparto? De momento, nadie sabe nada del proyecto, incluida la propia Seyfried: “No tengo absolutamente nada de energía, pero estamos esperando la llamada. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay suficientes canciones de ABBA, Judy Craymer (la productora) está 100% a bordo. No sé qué está haciendo la gente de Universal Pictures”.

Aunque no haya nada seguro sobre la continuación de la franquicia, la major tiene claro que el musical es un producto muy rentable. La primera película que partía de un presupuesto de 52 millones de dólares, alcanzó los 600 millones en la taquilla mundial. La segunda, costó 75 millones y aunque no fue tan apabullante como los resultados de la anterior entrega, los 400 millones de su factura internacional bien valen los intentos de cerrar una trilogía. Sin todavía conocer siquiera si se va a realizar y puestos a especular, Mamma Mia 3 podría tener como tema principal la maternidad de Sophie (Seyfried) y Sky (Dominic Cooper).

Esta no es la única continuación esperada relacionada con la nominada al Oscar por Mank, pues hace poco supimos que Chicas malas tendría una adaptación musical. Seyfried no parece estar en los planes del remake, pero ya ha asegurado que “estaría muy abierta” a hacer al menos, un cameo en la cinta: “Esa fue mi primera película. Es tan amada y simplemente no veo que termine nunca. Espero que nunca deje de evolucionar”.