‘Full Monty’, la nueva serie original que estrena Disney+ el 26 de julio

Uno de los estrenos más esperados del verano es Full Monty, la nueva serie original de Disney+ de los creadores de la conocida película británica ganadora de un premio BAFTA en 1997. Una original serie de comedia dramática que volverá a ofrecer a partir del 26 de julio momentos divertidos, absurdos y en algún momento complicados por los que pasan sus originales protagonistas.

La nueva serie Full Monty consta de 8 episodios de 60 minutos de duración cada uno y comienza 25 años después de la exitosa película británicas. De nuevo Simon Beaufoy, ganador del Oscar® a mejor guion por el texto de la película original, regresa junto a Alice Nutter (Accused) como coguionista de la serie. También vuelve a repetir el productor ejecutivo Uberto Pasolini (Cerca de ti). Además, Simon Lewis ejerce de productor de la serie y Lee Mason, director de contenidos guionizados, es el productor ejecutivo de la serie para Disney+.

Los protagonistas son de nuevo en esta serie de Disney+ los conocidos hermanos de la película que siguen en la ciudad postindustrial de Sheffield donde ahora el empleo, el sistema sanitario y la educación atraviesan una grave crisis. De nuevo conoceremos el divertido grupo de clase trabajadora cuyo mundo ha cambiado en estas últimas décadas.

El reparto de la serie Full Monty

En la nueva serie se recuperan los personajes de la icónica película que son interpretados por los actores Robert Carlyle (Trainspotting, Érase una vez) como Gaz, Mark Addy (Juego de tronos, Destino de caballero) como Dave, Lesley Sharp (Before We Die, Scott and Bailey) como Jean, Hugo Speer (Britannia, Sombra y hueso) como Guy, Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) como Horse, Steve Huison (The Royle Family, La cuadrilla) como Lomper, Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack) como Nathan y Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) como Gerald.

También se incorporan nuevos actores como Paul Clayton (The Crown, The Split) como Dennis, el marido de Lomper o Miles Jupp (Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans?, Los Durrell) como Darren, recién divorciado y funcionario del área de vivienda, que admira a los Monty y acude a ellos en busca de consejos para abrirse paso en la vida adulta. Sophie Stanton interpreta a Hetty, una compañera y amiga de Jean, y Phillip Rhys es el subdirector del colegio.

Además en el reparto de esta nueva serie están los actores Dominic Sharkey y Natalie Davies que interpretan a los colegas de Destiny, Arnold Oceng a un grafitero de mucho talento, Aiden Cook encarna a Twiglet, una niña de 12 años, y Tupele a Yaz, la madre de Destiny.