Filmin estrena el 14 de febrero la serie ‘The Curse’, una divertida comedia ochentera sobre un robo

Entre las nuevas series que se pueden ver esta semana destaca The Curse que se estrena el martes 14 de febrero en Filmin en exclusiva en España. Una comedia negra británica creada y protagonizada por el popular trío de la sitcom ganadora del BAFTA People Just Do Nothing: Allan Mustafa, Steve Stamp y Hugo Chegwin.

La serie The Curse consta de 6 episodios de 25 minutos y está ambientada en el Londres los años ochenta en el que “hombres con tupidos bigotes conducen Fords Cortina hechos polvo a ritmo de Bananarama”, como explica la sinopsis de Filmin.

Un robo improvisado

The Curse cuenta la historia de pandilla de amigos y delincuentes de poca monta que se encuentran con un gran botín. Según la sinopsis de Filmin “se ven envueltos en uno de los robos de oro más grandes de la historia debido a su propia estupidez y falta de juicio”.

La historia que se cuenta en esta serie está libremente inspirada en un extraño y complejo robo que tuvo lugar en 1983 cuando seis amigos asaltaron un almacén de Brinks Mat situado cerca del aeropuerto londinense de Heathrow. «Estaban desesperados, vivían en la Gran Bretaña de Thatcher», explica el actor y coguionista de la serie Steve Stamp. No solo estaban desesperados, sino que no tenían experiencia suficiente para robar en ese almacén.

Estos seis amigos esperaban salir del almacén con unas 50.000 libras en metálico, pero se encontraron por accidente con siete mil lingotes de oro valorados en decenas de millones de libras. Aunque no era su intención, este hallazgo les sumergió de lleno en el mundo criminal y en un gran problema.

La serie está dirigida por James De Frond, el cual también obtuvo el BAFTA a la Mejor Serie de Comedia por Murder in Successville. «No es una sitcom al uso. Pusimos a una panda de tipos en medio de un thriller disfrazado de comedia, y ahí dimos con un tono único. Es una comedia negra que te engancha y que juega con los cliffhangers», ha explicado James De Frond.

El reparto de The Curse

La serie está protagonizada por los actores de la sitcom de éxito People Just Do Nothing Allan Mustafa, Steve Stamp y Hugo Chegwin. También en el reparto están los actores Tom Davis, Emer Kenny, Camille Coduri, Peter Ferdinando, Abraham Popoola y Geoff Bell, entre otros.

The Curse es una serie original y bastante dinámica que recuerda un poco al estilo de Guy Ritchie. Una ficción que sorprende con sus situaciones cómicas y unos ladrones verdaderamente ineptos para cualquier robo.