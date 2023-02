El falso documental de Netflix que ya está entre lo más visto de la plataforma

Los documentales y docuseries se están poniendo de moda en la mayoría de las plataformas de streaming. Uno de los más originales es La Tierra según Philomena Cunk por ser justamente lo contrario: un falso documental. Consta de 5 episodios de menos de 30 minutos, se puede ver en Netflix y está protagonizado por una falsa experta a la que da vida Diane Morgan.

La Tierra según Philomena Cunk sorprende con su formato diferente y su estilo desenfadado y se está convirtiendo en lo más visto de la plataforma de streaming Netflix.

El humor de Diane Morgan

A Diane Morgan la hemos visto como actriz en producciones como en After Life junto a Ricky Gervais, Motherland o Mandy. La actriz estudió interpretación y, antes de ser conocida como actriz, triunfó en el circuito británico de monologuistas.

El personaje de Philomena Cunk nació en 2013 en el programa satírico Charlie Brooker’s Weekly Wipe, creado por Charlie Brooker, que era conocido por Black Mirror. A partir de ese personaje Diane Morgan fue creando falsos documentales sobre temas diversos como Cunk on Shakespeare (2016), Cunk on Christmas (2016) o Cunk on Britain (2018). Ahora se ha estrenado en Netflix este falso documental La Tierra según Philomena Cunk que sorprendentemente está triunfando en la plataforma de streaming

Un divertido formato

La protagonista de la serie es Cunk, a la que se define como una “presentadora de documentales de referencia” y comienza este falso documental caminando y hablando del planeta Tierra. Cunk hace un extraño y original repaso irónico de la historia del hombre que va desde la prehistoria hasta la actualidad.

Entre los momentos más divertidos del falso documental están las entrevistas de Cunk a expertos reales que le suelen seguir el juego contestando a sus absurdas preguntas. Cunk asalta a los expertos con preguntas que no vienen al caso y lo curioso es que los expertos la suelen tomar en serio y responden con seriedad También en algunas de las entrevistas los expertos se quedan mudos durante un rato y no saben qué contestar a Cunk.

El falso documental de Netflix explica de una forma original y un poco absurda momentos claves de la historia como la importancia que tuvieron el imperio romano y la antigua Grecia o el origen de las pirámides de Egipto. También se atreve con hitos de la humanidad como la invención de la escritura en la antigua Mesopotamia o intenta desvelar los secretos que esconde el cuadro de La Gioconda de Leonardo da Vinci. La Tierra según Philomena Cunk es un formato diferente que está conquistando a los usuarios de la plataforma de streaming.