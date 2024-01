Estrenos de cine: Wim Wenders y su cinta japonesa quieren el Oscar

Las salas de cine vuelven a brillar en este 2024 con una gran cantidad de variados estrenos. Una cartelera que tiene como principal atractivo el elogiado largometraje que Wim Wenders ha rodado en Japón y con el que representará seguramente al país, en la próxima edición de los Oscar. El cineasta competirá salvo sorpresa, contra la española La sociedad de la nieve y con entregas de otros países en la categoría de Mejor película internacional. Estos son los principales estrenos que llegan hoy a los cines:

‘Perfect Days’

El nominado al Oscar, Wim Wenders, nos trae una cinta de producción japonesa que consiguió la ovación de la crítica en el pasado Festival de Cannes. Un drama que nos presenta a Hirayama, un hombre satisfecho con su humilde vida de limpiador de retretes en Tokio. Más allá de su estructurada vida, Hirayama es un melómano al que le apasiona realizar fotografías. Todo cambia cuando una serie de encuentros inesperados, le harán recordar parte de su pasado.

‘Beekeeper: El protector’

De la autoría de Wim Wenders pasamos al blockbuster dirigido por David Ayer, quién nos trae un nuevo titulo de acción protagonizado por Jason Statham. El actor interpreta a Adam Clay, un hombre que inicia una misión de venganza que adquiere una relevancia nacional, tras descubrirse que formó parte de una poderosa organización clandestina conocida con el sobrenombre de “Beekeeper”.Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman y Bobby Naderi completan el reparto principal.

‘Chicas malas’

Remake musical del éxito protagonizado por Lindsay Lohan a principios de los 2.000. Esta actualización cuenta la historia una vez más de una nueva estudiante que llega a la cima de la popularidad de un instituto, entablando un principio de amistad con la líder, Regina George. Sin embargo, la nueva se enamora del ex de Regina, lo que la pondrá en su punto de mira. Esta, tendrá que asociarse con sus amigos marginados para terminar con la jefa de esta especie de elite de instituto. Un producto que seguro que interesa a los fans de la historia original.

‘Valle de sombras’

Coincidir con en época de estreno con La sociedad de la nieve no ha sido una de las mejores ideas de Atresmedia. No obstante, este otro thriller de supervivencia español cuenta con el protagonismo de figuras reconocibles de la pequeña y gran pantalla del cine patrio, como son Miguel Herrán y Susana Abaitua, bajo la mirada del director Salvador Calvo, responsable de grandes éxitos como Adú o 1898. Los últimos de Filipinas.

‘Honeymoon’

Otra propuesta del cine español que llega hoy al patio de butacas. Honeymoon cuenta la vida del matrimonio ruinoso de Carlos y Eva. Sin que ya les una nada, comienzan un viaje para conseguir dinero, remendando así una situación que ha cambiado completamente sus vidas. Está protagonizada por Javier Gutiérrez, Nathalie Poza, María Vázquez y Fernando Abizu.

‘El rapto’

En el año 1858 en Bolonia, Los soldados del Papa irrumpen en la casa de los Mortara para secuestrar a su hijo de siete años, Edgardo. La historia sigue la lucha de la familia por tratar de recuperar a su hijo ante la impunidad de la Iglesia Católica.

‘La memoria infinita’

Documental chileno que se llevó el premio del Jurado en el pasado Festival de Sundance. Además, fue una de las nominadas a mejor película iberoamericana en los Goya del 2023. El relato cuenta la relación entre Augusto y Paulina, una pareja que llevan 25 años casados. A él, le detectaron Alzheimer hace ocho años y teme el día que deje de reconocerla. Una pieza llena de sentimiento que ha entusiasmado a la prensa especializada.

‘Palacio Estilistas’

Juana trabaja en una peluquería, a pesar de que su sueño es dirigir cine. Un día, por accidente descubre un informe del bolso de una clienta que incrimina al marido de esta como el responsable de un desastre ecológico. Decidida a rodar su propio guion, coacciona al marido de la clienta con hacer público el informe si no le entrega 3 millones de euros. La extorsión no funciona porque el plan de este, es casar a su hija con un infeliz que pagará el pato. Juana tratará de abrir los ojos al prometido, pero no parece dispuesto a creer que sólo lo estén utilizando. ¿Conseguirá evitar el desastre para el joven y al mismo tiempo comenzar su carrera cinematográfica tras las cámaras?

‘Thabo y el caso del rinoceronte’

Thabo tiene once años y lo que más desea en el mundo es convertirse en detective privado. Un primer caso llegará a sus manos cuando en su aldea, un rinoceronte aparezca asesinado en el parque safari vecino. Thabo emprenderá una investigación para encontrar a los culpables.