Esto es lo que durará la película ‘Napoleón’: Está protagonizada por Joaquin Phoenix

Ridley Scott tiene una epopeya historia que contar con Napoleón. La cinta que protagoniza Joaquin Phoenix se estrenará a finales de este año y por lo que parece, se apuntará a la tendencia de larga duración del que adolecen la mayoría de las superproducciones. Según un informe reciente de ComingSoon.Net, la historia sobre el General francés tendrá una exposición en cines de 157 minutos.

La vida de Napoleón tiene mucho material del que tirar, por lo que tiene sentido este tipo de duración para reflejar su ascenso de poder en toda Europa. Por supuesto, lo que debemos esperar es una adaptación cinematográfica a gran escala, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido filmada bajo la mirada del director de Gladiator y Robin Hood. Y es que el cineasta siempre se ha caracterizado por batallas a gran escala, algo que ya ha corroborado Vanessa Kirby, quien interpretará a la Emperatriz Josefina. Los detalles adicionales del proyecto permanecen en secreto, pero lo que sí sabemos es que la volátil relación con su mujer y su llegada a lo más alto del rango militar y liderazgo de todo un imperio ocuparan el centro de la historia.

Inicialmente, la película estaba programada para ser lanzada en Apple TV +, antes de obtener una fecha definitiva de estreno en cines, con Sony Pictures distribuyendo la cinta en las salas. Curiosamente, esta no será el último reflejo audiovisual del histórico personaje, ya que Cary Fukunaga está elaborando una serie sobre Bonaparte, partiendo del material que Stanley Kubrick jamás pudo rodar. Por otra parte, la presencia del servicio de streaming de la empresa de la manzana en la próxima edición de los premios Oscar parece evidente, entendiendo además que Martin Scorsese también tiene pendiente llevar a las salas su Killers of The Flower Moon y después, añadirla al catálogo de la plataforma.

A lo largo del 2023 hemos conocido varias noticias en torno al proyecto y quizás, la más llamativa es la de que Scott terminó cambiando el guion por completo para amoldarlo a todo lo que Phoenix estaba planteando como actor. Aparte de Kirby y Phoenix, el filme tendrá a Tahar Rahim, Youssef Kerkour, Liam Edwards y Mamie Barry, entre otros. La historia la ha escrito el guionista David Scarpa y contará con la fotografía de Dariusz Wolski