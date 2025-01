Este conocido actor está harto de que le pidan interpretar a Luigi Mangione: son idénticos

Desde que a principios del pasado mes de diciembre se descubriese la identidad del asesino del multimillonario farmacéutico Brian Thompson, el rostro del mismo se ha convertido en una especie de figura revolucionaria que la izquierda mediática ha catapultado al trono de «víctima del sistema». Aunque por supuesto, todo el mundo tiene claro que gran parte de esa opinión generalizada viene dada por el atractivo físico que desprende el propio Luigi Mangione y, por su condición de «niño rico» de un colegio privado que terminó graduándose en la Universidad de Pensilvania. Su historia, viralizada por las redes sociales y los medios de comunicación, pronto respondió a una necesidad en la tendencia seriéfila de la pequeña pantalla…¿Quién podría interpretar a Luigi Mangione en una futura ficción televisiva?

Por el momento no existe ninguna confirmación de que esto vaya a suceder, pero al mismo tiempo, no creemos que el showrunner Ryan Murphy no haya pensado en la adaptación del caso a su antología criminal Monsters para Netflix. El true crime ficcionado es un valor seguro para las audiencias de «la gran N roja» y los resultados de la reciente La historia de Lyle y Erik Menendez apoyan dicha consigna. Por el momento, sabemos que Murphy está centrado en el estreno de Monsters: Ed Gein, el asesino y profanador de tumbas de principios de Siglo XX que terminaría inspirando a una buena cantidad de serial killers del slasher norteamericano. Aunque la actualidad no se lo ha podido poner más fácil para contar un argumento mucho más cercano a nuestros tiempos, vislumbrando lo que podría funcionar como un nuevo hito repleto de récords dentro del catálogo de la empresa que lidera Ted Sarandos. Ahora con la idea de otra aproximación al concepto de asesino mediático, en las redes ya se han propuesto varios nombres que podrían funcionar perfectamente para interpretar a Luigi Mangione. Y de hecho, uno de los actores más mencionados está un poco harto de que sus amigos y gente cercana le pregunte si va a interpretarlo en algún momento de su carrera. Hablamos de Dave Franco, una figura que desde luego con un poco de caracterización podría ser idéntico al criminal.

¿Interpretar a Luigi Mangione?

Tras el controvertido caso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, las especulación sobre una película, serie o documental true crime ha sido la comidilla de las redes sociales. Pero a pesar de que todavía es algo pronto para iniciar cualquier proceso de adaptación sobre un juicio que todavía no se ha producido, el hermano menor de James Franco acaba de confesar haber sido contactado en varias ocasiones vía mensaje por sus similitudes físicas con Mangione

Por ello, en la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance a Dave Franco le preguntaron sobre si estaba al tanto de su parecido con Mangione, a lo que el actor de Ahora me ves contestó lo siguente:

«Nunca había recibido tantos mensajes de texto sobre algo en toda mi vida. Cualquier persona que tiene mi número de teléfono me ha contactado sobre eso», le contaba la estrella a THR. Franco no detalló si entre los múltiples mensajes que le pedían interpretar a Luigi Mangione se encontraba alguna propuesta real. Desde luego, el relato podría ser tan controvertido y polémico como atractivo para suplir esa especie de necesidad morbosa existente en el espectador promedio del género, paralelamente al debate y discusión del papel de los seguros médicos en Estados Unidos. Una aversión ejemplificada por el autor de los hechos, quien confesaba el crimen en una carta antes del atentado.

«Se han vuelto demasiado poderosos (en referencia a los seguros médicos estadounidenses) y continúan abusando de nuestro país para su inmensa ganancia porque el público americano les ha dejado hacer eso», se podía leer en parte de su misiva.

La carrera de Dave Franco

Estando profesionalmente todavía a la sombra de su hermano, Dave Franco ha ido construyendo poco a poco una carrera repleta de comedias en las que casi siempre ha tenido un rol secundario. Desde la franquicia Infiltrados en clase a la saga Malditos vecinos . Producciones que no han evistado que apareciese en grandes producciones de cierto reconocimiento autoral, como The Disaster Artist o El blues de Beale Street. El pasado 2024 pudimos verle en la genial Sangre en los labios y 2025 será para él un año lleno de trabajo. Entre otras aparecerá en la australiana Together, el drama de Joshn Boobe Regretting You y la tercera parte de Ahora me ves.

No obstante, asumir el papel de Mangione podría impulsar de una vez por todas su estatus de protagonista total.