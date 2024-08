Este actor de ‘Euphoria’ asegura que HBO les deja tener «libertad absoluta» para hacer lo que quieran

Los fans de Euphoria han vivido en los últimos meses un vaivén de emociones. Desde un comunicado que instaba a su reparto a buscar nuevos proyectos, hasta la confirmación de la preproducción de una tercera temporada que tendrá un salto temporal respecto a su antecesora. No obstante, la noria de emociones sobre a su continuación o cancelación, la han convertido en una especie de «serie de Schrödinger», haciendo que haya momentos en los que pensemos que el seguimiento de Rue y compañía está renovado y cancelado al mismo tiempo. Pero esas dificultades en el desarrollo no vienes según uno de sus intérpretes de las trabas comerciales impuestas por HBO, pues el terminal ofrece una libertad creativa absoluta a Sam Levinson y a su equipo.

El actor que ha salido a la palestra a defender el trabajo del director de Malcom & Marie es Eric Dane. Un personaje secundario pero muy relevante en los acontecimientos de las dos temporadas que de momento tiene ese coming of age de la generación Z que es Euphoria. Dane da vida a Carl Jacobs, el perturbado padre de Nate (Jacob Elordi) que esconde un oscuro secreto del que parten la mayoría de los conflictos narrativos de la ficción adolescente. Con el desarrollo confirmado por los productores ejecutivos, queda en el tintero la tensa situación sobre la orientación de la historia, en la que aparentemente hay un conflicto entre lo que la protagonista Zendaya quiere hacer y lo que Levy le ha propuesto a la cadena de streaming, actualmente nombre «Max». De esta forma, Dane confirmaba también su regreso para la nueva ronda de capítulos que volverá a tener de vuelta a la mayor parte de sus estrellas principales; Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer y por supuesto, la propia Zendaya.

(A continuación se mencionan spoilers de la temporada 2 de Euphoria).

‘Euphoria’: libertad creativa absoluta

En su entrevista, Dane se mostró «muy feliz» de regresar para la producción de la esperada tercera temporada de la serie. Esta, comenzará a filmarse en enero de 2025 según HBO, aunque las diferencias creativas entre la protagonista, quien tiene pensado dirigir uno de los capítulos de la ficción y Levi. El creador quería llevarse a Rue al terreno de una investigación detectivesca mientras está embarazada, algo a lo que aparentemente la estrella de Dune: Parte dos se negó completamente junto al resto de directivos de la cadena.

Volver a tener al personaje de Dane sorprende bastante, sobre todo teniendo en cuenta que su arco de la segunda temporada termina siendo arrestado y traicionado por su propio hijo. Así que lo más probable es que este le haga una visita desde la cárcel en algún momento o que su vida en prisión sea una de las subtramas de la historia. También hay que tener en cuenta que el salto temporal de cinco años podría devolvernos a un Carl Jacobs con la condicional. Aunque por sus propias palabras, lo más seguro es que ni siquiera llegue a terminar entre rejas.

«Lo primero que le dije a Sam (Levinson) cuando terminamos la segunda temporada fue ‘no quiero estar entre rejas’. Así que estoy casi 100% seguro de que no estoy entre rejas…Todo lo demás que venga después me parece bien», le explicaba el actor de Anatomía de Grey a Variety. Además, quiso aportar su confianza plena en el trabajo del showrunner y en la confianza de la marca televisiva: «Tenía optimismo de que iba a volver, así que estoy muy contento. Sé que hay un gran apetito por ella en el mercado. Hay una gran audiencia y me encanta hacerla. Me encanta la gente con la que trabajo. Me encanta trabajar con Sam Levinson. Me lo paso genial. HBO nos apoya y nos permite hacer lo que queramos».

Continuación con grandes ausencias

La tercera temporada de Euphoria recuperará a sus jóvenes estrellas. Sin embargo tendrá dos ausencias muy dolorosas para los fans. Por un lado, el personaje de Kay Hernández desaparecerá, pues la actriz Barbie Ferrerira anunció que no continuaría en la ficción en agosto del 2022. Una salida que se veía venir tras los problemas en el set y las broncas entre la intérprete y Levinson, ya que Kat pierde una gran importancia en la segunda temporada y da más relevancia a otros roles como el de Lexi Howard (Maude Apatow). Por otro lado, la ausencia de Angus Cloud es algo completamente trágico tanto en los personal como en lo narrativo, ya que Fezco había conquistado los corazones del fandom y Cloud, apuntaba a ser una de las jóvenes promesas actorales del momento. El californiano falleció el pasado 31 de julio de 2023 a los 25 años.