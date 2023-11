Jacob Elordi rechazó una audición para Superman: «Eso es demasiado oscuro para mi»

El casting de Superman es casi un proceso de elección que tiene el mismo pero para la industria como podría ser el de James Bond y, precisamente Jacob Elordi ha estado en las quinielas de ambos papeles. Sin embargo, para el primero es demasiado joven, mientras que el héroe de la capa roja es un proyecto para el cual el propio actor, rechazó hacer el casting. Según señala el propio intérprete, el motivo es simplemente que en este punto de su carrera, no está interesado en dar vida a un papel así, a pesar de la repercusión que podría tener en la industria.

“Bueno, me pidieron que leyera para Superman. Eso fue inmediatamente ‘no, gracias’. Eso es demasiado. Eso es demasiado oscuro para mí”, explicaba el australiano de ascendencia vasca en la entrevista. Algo que extrapola además a las franquicias de superhéroes: “No particularmente, no. Siempre me han dicho que diga una respuesta completa o mi agente se enojará conmigo. ¡Cualquier cosa puede pasar, pero en esta etapa de mi vida, no me veo teniendo ningún interés en eso. Me gusta hacer lo que vería y me inquieta mucho ver esas películas”. El papel protagonista de Superman: Legacy finalmente recayó en David Corenswet.

Una nueva generación que rechaza estas franquicias

Elordi no es el único actor que ha rechazado al popular género. El año pasado, la estrella Timothée Chalamet aseguró que otro miembro de la industria le había desaconsejado entrar dinámicas del entretenimiento como el Universo Cinematográfico de Marvel o DC. Por su parte, otros actores como Jeremy Allen White (The Bear) y Paul Mescal (Aftersun), también han mostrado cierta cautela hacia el género de los superhéroes. Concretamente, Mescal aseguró no tener “la paciencia necesaria” para ser parte de una franquicia que lleve décadas.

Un tipo de proyecto que hoy en día, vista su tendencia descendente, tampoco es ya una opción “difícil” de descartar. Las historias de La Casa de las Ideas y de detective Cómics ya no son valores seguros en la taquilla.

Jacob Elordi: ¿Una carrera de malas elecciones?

El talento de Elordi se demostró a las mil maravillas gracias a su papel de Nate Jacobs en Euphoria. Pero, destacar como estrella en un show liderado por Zendaya no garantiza que los siguientes proyectos vayan a funcionar como esperas y lo cierto, es que Elordi no ha escogido especialmente bien. Primero fue la elección de Aguas profundas, el drama erótico de Ben Affleck y Ana de Armas que estuvo entre lo peor del 2022.

Ahora, sí que es cierto que se mueve escogiendo con mucho cuidado el sello de autoras de la talla de Emerald Fenell (Una joven prometedora) con Saltburn o el próximo su Elvis en la Priscilla de Sofia Coppola. No obstante, ninguno de estos proyectos han logrado la unanimidad de la crítica, saliendo especialmente señalado en su papel de Rey del rock. En 2024, estrenará On Swift Horses, una producción llena de jovenes estréllalas como él de la talla de Daisy Edgar-Jones, Will poulter, Diego Calva y Sasha Calle.