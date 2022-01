El club de la lucha es una de esas películas que marcó a toda una generación, representando de una forma totalmente anárquica y subversiva el capitalismo instalado en el mundo. Un trasfondo que quizás debería ser apreciado en la llegada de la cinta a China, pero la censura una vez más ha hecho de las suyas en la parte oriental del globo. El nuevo final impuesto por los censores (aparte de ser algo muy cutre) ha revolucionado las redes, porque entre otras cosas hablamos de la parte más impactante de la historia, mientras suena el ya icónico Where is my mind? de The Pixies.

El desenlace de El club de la lucha es seguramente uno de los momentos más clave y recordados del cine de los 90. Después de que el personaje de Edward Norton derrote a su alter ego Brad Pitt, con un auto disparo en parte de su boca, el protagonista acude para detener las bombas que terminarán con los edificios del distrito financiero, restableciendo e igualando la economía mundial. Sin tiempo para evitarlo y con el personaje de Marla a su lado, Norton pronuncia su famosa frase “Me has conocido en un momento muy extraño de mi vida”, mientras los edificios caen.

Sin embargo, este final en china se ha cambiado completamente. En la edición censurada no hay edificios explotando, sino un fundido a negro y unos rótulos que desvelan el nuevo desenlace: “A través de la pista proporcionada por Tyler, la policía descubrió rápidamente todo el plan y arresto a todos los criminales, evitando con éxito que la bomba explotase”. Además de eso, enviaron al narrador al manicomio aunque la propia información afirma que “fue dado de alta en 2012”.

Have You Seen This Sh*t?

This is SUPER wonderful! Everyone gets a happy ending in China!

https://t.co/saVA2yro9B pic.twitter.com/20UzTi1nyI

— Chuck Palahniuk (@chuckpalahniuk) January 25, 2022