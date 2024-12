Dura una hora y ha sido la comedia más buscada de Netflix este fin de semana: ahora entiendo por qué

Ya en pleno mes de diciembre, el consumo de contenidos audiovisuales comienza a sonar a villancicos y a tener esa especie de calor hogareño tan característico de esta época. Un gusto de los suscriptores que ya sucede en otros «momentos evento» del año, como en Halloween o por ejemplo, en San Valentín. Pero ninguno de estos dos géneros puede compararse ni un ápice a la fiebre por las guirnaldas, magia, dulces e historias amables que busca el público masivo dentro de «la Gran N roja». Porque sí, en general esto es una tendencia que se repite en la mayoría de las plataformas, pero ninguna de ellas es capaz de producir esa cantidad ingente de proyectos de esta tipología, apareciendo en el catálogo en cuanto comienzan a sonar las primeras notas del ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey. Hoy, una de nuestras primeras recomendaciones navideñas es una comedia de Netflix que con poquito, está logrando hacerse un hueco en esta vorágine de ficciones con final feliz y muy buen rollo.

La cinta en cuestión es Los festivos caballeros. Una propuesta que, aunque pueda parecer una consecución de tópicos del subgénero, representa una trama que marca bastantes distancias con el tono inocente de este tipo de filmes. Ya que dentro del clásico «chico conoce a chica» y más allá de los relatos de redención, Los festivos caballeros es una especie Magic Mike recargada entre luces, tonos rojizos y todos esos tropos dignos de las romcom norteamericanas. Dirigida por Peter Sullivan, desde luego puede que existan pocos realizadores que hayan mostrado más ejemplos de su apetencia hacia las narrativas centradas en esta época del año. Sullivan es casi un referente de las películas navideñas de la pequeña pantalla. Desde 2012 con la TV movie Dos navidades para Eve, el director ha confeccionado una filmografía que suena a villancicos y a terciopelo. Dear Secret Santa, Navidades de incógnito, Doce regalos de Navidad, Broadcasting Christmas, Mi mejor deseo por Navidad, Una Navidad en Alaska o A Cozy Christmas Inn son sólo algunos ejemplos. Eso sí, esta es la primera en la que crea una comedia para Netflix y a juzgar por los números dentro de las estadísticas de la marca, quizás la empresa dirigida por Ted Sarandos quiera encargarle más historias ligeras para el consumo mainstream del terminal.

Una comedia de Netflix viral

Con un presupuesto bastante reducido, Los festivos caballeros permanece en el tercer puesto del Top 10 semanal de Netflix. Una lista que lleva tiñéndose de rojo y jengibre desde finales de noviembre y que ya domina con amplia diferencia el contenido más visto de la plataforma.

Nuestra recomendación de hoy acumula casi 10 millones de visualizaciones en todo el mundo, con 14 millones de horas vistas. Estrenada el pasado 20 de noviembre bajo el título original de The Merry Gentlemen, la película ha sido también, una de las películas más buscadas en internet a través seguramente, de las recomendaciones del público femenino dada su temática centrada en un strip club masculino.

Por delante en el top, Los festivos caballeros solamente tiene a Nuestro secretito y al largometraje de animación, Hechizados. El resto de propuestas del top está dominado por cintas familiares, como Minions: El origen de Gru, Madagascar 2, Dos padres por desigual y por supuesto, otras obras navideñas virales como Un muñeco de nieve para derretirse. Pero ¿de qué trata realmente esta inesperada comedia de Netflix que se ha vuelto viral?

¿De qué trata los festivos caballeros?

Según la sinopsis oficial de Netflix, Los festivos caballeros se centra en el intento de una ex bailarina por salvar el Rhythm Room, el club de artes escénicas de sus padres, el cual vive unos complicados momentos dentro de su pequeño pueblo. Es entonces cuando la protagonista decide organizar un espectáculo de temática navideña exclusivamente masculino, conociendo así al chico perfecto.

Con un guion de Marla Sokoloff, conocida por ser actriz secundaria en producciones como Colega, ¿Dónde está mi coche?, Los Festivos caballeros está protagonizada por Britt Robertson (Scream 4), Chad Michael Murray (La casa de cera), mientras que la propia Sokoloff, Michael Gross, Beth Broderick, Maxwell Caufield, y Maria Canals-Barrera completan el elenco principal.

Producida por el sello fundado por Reed Hastings y Marc Randolph, esta comedia de Netflix es sin ningún tipo de pretensión, uno de esos contenidos de puro entretenimiento que tanto gustan a la audiencia de la marca. No obstante…¿Conseguirá mantenerse todas las navidades entre lo más visto del catálogo?