Disney se planta con Francia: estrenará sus títulos directamente al streaming si no cambian las leyes de exhibición

Que la era del streaming y la reciente pandemia han acelerado un cambio de paradigma sobre el consumo audiovisual parece algo evidente. Y es que a pesar de algunos reportes en el crecimiento de la taquilla, la realidad es que cada vez menos gente va de forma habitual a los patios de butacas. Un consumo residual que solamente suele estallar cuando las superproducciones heroicas actúan, como un fenómeno eventual, respaldadas por unas campañas de marketing sin rival. De esta forma, el público parece que en la mayoría de ocasiones prefiere esperarse a que su película esté disponible en su plataforma de pago que acudir a las salas. Para no terminar de perjudicar a esta parte fundamental de la industria, algunos países como Francia dictaron leyes muy exigentes con la política de estrenos. Unos dictámenes por los que Disney no piensa claudicar.

En la mayor parte del mundo, La casa del ratón mantiene un espacio de 45 días entre la llegada de un filme a los cines y su correspondiente traslado a Disney +. No obstante, Francia maneja muchísimos más días entre los estrenos en los diferentes medios. El último ejemplo lo protagonizará Black Panther: Wakanda Forever. Programada para llegar a los cines el próximo 9 de noviembre, la secuela de este final de fase 4 no llegará a la plataforma hasta abril de 2024. Por si esto no fuese suficiente agravio para la compañía, el país galo obliga a licenciar la entrega a un canal francés de televisión, permitiendo que esta secuela sólo tenga la exclusividad de Disney + a partir de noviembre de 2025. Un camino por el que la empresa californiana no piensa pasar.

Walt Disney Pictures es una de las productoras y distribuidoras más potentes de la industria del entretenimiento que maneja por otro lado, algunas de las IP más rentables del mercado. Por eso, no es de extrañar que el conglomerado que lidera Bob Chapek haya amenazado con llevarse todos sus próximos estrenos directamente al streaming, si el país presidido por Emmanuel Macron no cambia sus restrictivas leyes ultraproteccionistas. De este modo y según le ha contado un portavoz de la compañía a The Guardian esta situación “va en contra de los consumidores e incrementa el riesgo de la piratería contra los estudios”. Seguiremos viendo en qué deriva este pulso de entre Disney y un país tan relevante para la cultura cinematográfica como Francia.