Disney crea un grupo de trabajo para explorar la Inteligencia Artificial

En plena guerra entre los dos sindicatos de actores (SAG-AFTRA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) por los sueldos y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, The Walt Disney Company ha creado un equipo dedicado a profundizar los conocimientos en torno a la IA y sus posibles aplicaciones en su imperio del entretenimiento. Una noticia que no habrá sentado nada bien a las negociaciones existentes con la huelga de actores y escritores, quien ven en la creación robótica una amenaza en la libertad y creatividad de los creadores dentro de la industria.

La búsqueda para formar este equipo comenzó la huelga de escritores de Hollywood, este grupo de trabajo está explorando activamente vías internas de desarrollo de la IA, forjando asociaciones con nuevas empresas emergentes. El deseo de la empresa de expandirse al mundo de la IA y, por diseño, reducir costos, presenta 11 puestos del trabajo abiertos que buscan específicamente personas con conocimientos de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Estas oportunidades laborales abarcan un amplio espectro dentro de Disney, abarcando todos los modelos de negocio que la casa del ratón aglutina bajo su gran paraguas. Desde los parques temáticos hasta el sector publicitario. De hecho, el anuncio se encomienda a “la próxima generación”, en la propia descripción de estas ofertas de trabajo.

El creciente interés de Disney por la Inteligencia Artificial llega después de expandir su uso en la búsqueda de un puesto de I+D que requería experiencia en IA generativa, lo que indica un desafortunado interés en ver hasta dónde puede llegar la tecnología. Para más inri, la marca ya probó parte del potencial al anunciar que los títulos de crédito de su serie Invasión secreta estaban realizados por esta polémica herramienta. Al mismo tiempo, la huelga ha supuesto un daño significativo a varios proyectos de Marvel de Disney, como por ejemplo Deadpool 3, Thunderbolts y Blade. El inmovilismo está siendo parte de esta protesta que ya lleva varios meses con la industria paralizada a medida que los trabajadores pretenden conseguir lo que creen que les pertenece por derecho.

Por el momento las organizaciones implicadas no han conseguido fijar un punto de encuentro en común y estas noticias, no hacen otra cosa que echar más leña al fuego dando un mensaje claro a guionistas y actores por parte de las grandes productoras: la IA ha llegado para quedarse y regularla no va a ser nada sencillo.