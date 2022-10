Disney adaptará ‘Las mil y una noches’ con un toque de ciencia ficción

Disney parece listo para volver a visitar el imaginario de los cuentos populares con una nueva adaptación de Las mil y una noches. Según Deadline, el guionista Arash Amel, será el encargado de aportar un nuevo giro de guion de ciencia ficción al relato, aunque los detalles concretos del proyecto todavía son un misterio. Eso sí, lo que conocemos es que no se tratará de una producción animada, sino un live action sin vinculación a ningún medio preexistente de la compañía.

Teniendo en cuenta la extraña estrategia que la casa del ratón sigue respecto a su política de estrenos, a veces plantea sus producciones para la gran pantalla y otras directamente para Disney +, tampoco sabemos cuál será el destino de esta nueva adaptación. En realidad, la compañía ya adapto uno de los relatos de Las mil y una noches en 1992 con el lanzamiento de Aladdin. La popularidad del proyecto en el que el fallecido Robin Williams puso su voz al Genio de la lámpara llegó a tener varias secuelas que llegaron directamente al mercado doméstico y en 2019, Disney realizó su correspondiente live action de la historia, protagonizada en esta ocasión por Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith. Amel es el escritor detrás de películas como La corresponsal, Grace de Mónaco o el documental Superación; La historia de la familia Anteotokounmpo. También escribió Titan para Netflix, protagonizada por Sam Worthington y Fred & Ginger para Amazon Studios, actualmente en preproducción. En el futuro más inmediato está vinculado a Snafu, una cinta protagonizada por John Cena y Jackie Chan y The Ministry of Ungentlemanly Warfare, el último proyecto del cineasta Guy Ritchie.

Viendo toda esta ristra de trabajos, parece que el material de Amel casi siempre está relacionado con temas humanos y amables, por lo que quizás es el guionista ideal para una productora como Disney. La fase tan temprana de concepción del proyecto nos lleva a desconocer un título oficial y por supuesto una fecha de estreno. Llama la atención que justamente a un material tan antiguo (los primeros escritos de estos cuentos medievales pertenecen al siglo IX), se le vaya a aplicar una dosis de ciencia ficción. De entre las historias y cuentos más destacados que podemos encontrar en el recopilatorio se encuentran Simbad el Marino, Alí Babá y los cuarenta ladrones, la Historia del príncipe y la vampiro y el que tiene el más amplio reconocimiento del público gracias al estudio, Aladino y la lámpara mágica.