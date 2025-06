‘Los diablos’: James Cameron adaptará al cine la última novela de Joe Abercrombie

Entre película y película de Avatar, James Cameron parece querer «despejarse» del complejo y agotador mundo de Pandora con varios proyectos paralelos. El primero de ellos es su versión de las dos novelas de Charles Pellegrino, Last Train From Hiroshima y Ghosts of Hiroshima, cuya proyección en cines está prevista para ver la luz en algún momento entre Avatar: Fuego y ceniza y Avatar 4. Y el segundo, ahora sabemos que será una adaptación de Los diablos, la nueva novela del célebre escritor Joe Abercrombie. Libro cuyos derechos han sido adquiridos por la compañía del realizador canadiense, Lightstorm Entertainment.

Sin embargo y a diferencia del material de Pellegrino, por el momento la información que disponemos habla de una participación de Cameron en condición de coguionista del trabajo y supuestamente de productor ejecutivo. Pues no parece que al responsable de Titanic (1997) y Terminator (1984) le vaya a dar tiempo de asumir también la dirección de esta ambiciosa historia fantástica. Según sabemos, el director coescribirá el guion con el propio Abercrombie, quien ya ha hecho sus pinitos en el terreno audiovisual firmando el material de algunos episodios para la serie de cortometrajes de Netflix, Love, Death + Robots. En el mundo literario, su obra ha sido elogiada por otros referentes del género como el creador de Juegos de Tronos, George R.R. Martin o Brandon Sanderson. Abercrombie ha vendido más de cinco millones de copias de sus novelas, las cuales poseen una atmósfera oscura, violenta y cargada de violencia.

¿De qué trata ‘Los diablos’?

Partiendo del registro de la fantasía oscura y bebiendo de los clichés de dicho género, la historia de Los diablos sigue a un sacerdote en una misión sagrada repleta monstruos, asesinos y magos oscuros. El libro fue publicado el mes pasado, alcanzando el número 1 en el Reino Unido y el quinto puesto en la lista de los más vendidos del New York Times.

El anuncio fue comunicado por el propio Abercrombie en su página web oficial, confirmando la compra de derechos de la productora de Cameron y marcando la primera colaboración entre dos genios diferentes que en sus respectivos campos, han sabido conquistar a millones de fanáticos del cine y la literatura. El ganador del Oscar describía así en un comunicado, la última narración del prolífico escritor:

«¿Cómo describiría Los diablos? Una aventura de terror irónica e inteligente? ¿Una batalla épica entre el bien y el mal…excepto que la mayoría del tiempo no sabes cuál es cuál? Es un retorcido y elegante viaje por una Edad Media alternativa, donde tu mejor opción para sobrevivir son los propios monstruos. Es Joe Abercrombie en su mejor forma, con un mundo nuevo y personajes deliciosos».

En su homilía al escritor, Cameron destacó que su estilo es «casi» cinematográfico. Algo que según explica, facilitará el trabajo de la adaptación a la gran pantalla. «Llevo años adorando la escritura de joe, especialmente La mejor venganza y la trilogía La era de la locura. Pero la frescura de Los diablos me empujó por fin a comprar los derechos de uno de sus libros», explicaba el cineasta.

En esta nueva y poderosa asociación, el respeto y la admiración está completamente correspondido y Abercrombie, no ha querido dejar pasar la ocasión, elogiando del mismo modo al que es el director más taquillero de la historia del séptimo arte:

«Lleva más de cuatro décadas maravillando al público con lo imposible en pantalla», decía en su nota de prensa, contando como no se le ocurría nadie mejor para adaptar su trabajo. «Como siempre en estos casos, no puedo contar mucho más por ahora. Noticias emocionantes, casi no hace falta decirlas. Voy a escribir con, ejem, James Cameron. Claramente hay pocas bestias más grandes en la industria. Pero sigue siendo una industria sin garantías. Mi consejo, como siempre con las adaptaciones es que no se hagan ilusiones».

¿Cuándo comenzará el proyecto?

Cameron coescribirá el guion junto a Abercrombie y comenzará a trabajar en el proyecto tras finalizar Avatar: Fuego y ceniza, que se estrena en cines en diciembre y es la tercera de una saga con todavía dos entregas más en preproducción. Avatar 4 está prevista para 2029 y la quinta tendrá lugar aparentemente en diciembre de 2031.

Se desconoce por completo cuál podría ser la fecha de estreno de la adaptación cinematográfica de Los diablos, aunque lo más probable es que no pueda aterrizar en la cartelera al menos, hasta finales de 2027.