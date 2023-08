Daniel Kaluuya salvó el mejor personaje de ‘Spider-Man: Cruzando el multiverso’

El multiverso de Spider-Man se abrió camino definitivamente en Spider-man: Cruzando el multiverso. La secuela directa de la exitosa película de animación que Sony Pictures estrenó en 2018. En esa historia original que explicaba la conversión de Miles Morales como nuevo hombre araña, pudimos echar un vistazo a diferentes versiones del superhéroe de Nueva York. Algo que se ha explotado a nivel infinito en la segunda parte. Volvemos a tener a Spider-Woman, al Peter B. Parker y a un invitado que estuvo a punto de ser descartado en el montaje final: Hobie Brown, más conocido como Spider-Punk, al que da vida Daniel Kaluuya.

Desde que se estrenase este año, para muchos Spider-Punk es un auténtico roba planos de la cinta, convirtiéndose en el personaje más carismático de esta última aventura. Daniel Kaluuya (Déjame salir, Nope) fue el responsable de poner su voz a este antihéroe británico y según los directores Phil Lord, Chris Miller y Kemp Powers, la elección del ganador del Oscar obligó a la reescritura del papel, aunque en un principio estuvieron a punto de eliminarlo por completo de la película.

“Algunas personas decían ‘¿Hay alguna manera de simplificar esto? Hay tantos personajes. ¿Realmente necesitamos Spider-Punk? Pero una vez conocimos a Daniel, reescribimos el papel para que se volviera más necesario”, explicaba Miller en una entrevista con Entertainment Weekly. Más allá del guion, resulta que la influencia del personaje y de la interpretación de Kaluuya fueron tan relevantes que los animadores utilizaron su voz como punto de partida para desarrollar las primeras maquetas de los gestos del personaje. Y es que una vez que el británico fue elegido para el papel, ajustar la animación para que se adaptase fue según Powers, algo muy sencillo:

“Mientras realizábamos el desarrollo visual del personaje, en realidad usábamos clips de audio de entrevistas con Daniel Kaluuya (…) su voz estaba justo en medio de esa calma natural que imaginamos que tendría el personaje de Hobie desde el principio”.

Spider-Man: Cruzando el multiverso obtuvo la unanimidad de la crítica especializada, recaudó 686 millones de dólares en todo el mundo y es una de las favoritas de cara a la categoría de mejor película de animación en los Oscar de 2024. La tercera parte, la cual cerrará la trilogía del multiverso, llevará por título Spider-Man: Beyond the Spider-Verse y desgraciadamente todavía no tiene una fecha de estreno oficial.