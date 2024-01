¿Cuándo llega ‘The Marvels’ a Disney + ? El último fracaso de Marvel podría terminar brillando en el streaming

El 2023 ha demostrado que el público, está bastante saturado ya del cine de superhéroes. Tanto Marvel como DC han encadenado varios fracasos, pudiendo contar con los dedos de una mano los proyectos que sí que han funcionado en la taquilla. Como por ejemplo, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 o Spider-Man: Cruzando el multiverso. A pesar de ello, este año seguiremos viendo nuevas producciones, aunque tanto la Casa de las Ideas como el sello de Detective Cómics están en plena reestructuración de su planificación de contenidos, fruto de una temporada nefasta para un género que había sido durante casi una década, la panacea de la recaudación. Unas inversiones nefastas que intentan obtener cierto crédito a la llegada al streaming. Ahora, el turno le ha llegado a The Marvels en Disney +.

Unos números desastrosos para el estudio

Dirigida por Nia DaCosta, era un secreto a voces que esta secuela espiritual de Capitana Marvel lo iba a tener muy complicado para conseguir ser un proyecto rentable. Primero por el propio interés que generan estos personajes en el universo cinematográfico marvelita. La historia origen de Carol Danvers no está, ni mucho menos, entre las favoritas del público. Circunstancia que ya pudo verse en su modesta recaudación en una época de bonanza para los superhéroes. Después porque de la misma forma, sus principales secundarias despiertan incluso menos atención que su protagonista. Mónica Rambeau apareció hace ya dos años en su serie y Kamala Khan no convenció a nadie con su fallida ficción en solitario.

No obstante, el punto fatídico que de verdad vaticinaba un fracaso asegurado era su presupuesto. The Marvels es la cuarta película más cara en la historia de el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), costándole a Disney la friolera cantidad de 274 millones de dólares. Por poner en contexto, solo las últimas películas de los Vengadores, Infinity War, Era de Ultrón y Endgame la superaron en inversión. Por tanto, para brillar en las salas de todo el mundo, la 33ª película del estudio necesitaba tener una de las mayores recaudaciones del año. La desgracia vendría a ser mayor cuando no sólo no se consiguiese ese objetivo, sino que actualmente hablamos de la cinta que menos recaudación ha conseguido en la historia de la marca de cómics, por detrás incluso de malogradas propuestas como El increíble Hulk. 202 millones de dólares que no suponen unas pérdidas impresionantes para un modelo de negocio acostumbrado a arrasar en el terreno de las cifras.

‘The Marvels’: Sinopsis oficial, reparto y fecha de estreno

Como es bien sabido, la implicación que los espectadores tienen para acudir a las salas o para ver una historia en la pequeña pantalla de sus dispositivos es muy diferente. Por tanto, se espera que, aunque la cinta dirigida por DaCosta haya supuesto un pozo sin fondo en la cartelera mundial, pueda ser al menos un contenido viral en su plataforma.

La sinopsis oficial de The Marvels es la siguiente: “Carol Danvers ya es una mujer libre, después de deshacerse de la raza Kree y de ayudar a los Vengadores a salvar el mundo, sigue protegiendo el universo con su extrema fuerza y habilidades. Sin embargo, los problemas no terminan ahí, ya que distintas circunstancias la obligarán a cargar con las consecuencias de un universo completamente desestabilizado. Cuando llega a un anómalo agujero de gusano que está vinculado a una líder y peligrosa Kree, los poderes de Danvers se conectan con los de su fan en la tierra, la superheroína Ms.Marvel y con los de su sobrina la capitana Mónica Rambeau, con la que está distanciada desde que era una niña. Las tres deberán formar un grupo de superheroínas que recibirá el nombre de “The Marvels” para una vez más, salvar el universo”.

El reparto supone el regreso de la ganadora del Oscar, Brie Larson y de la ha vuelta a los personajes también para Teyonah Parris y Iman Vellani, a quienes pudimos ver por primera vez en las series de Bruja Escarlata y Visión y Ms. Marvel. También volvemos a ver a Samuel L. Jackson como Nick Furia. El reparto se completa con Zawe Ashton, Gary Lewis, Park- Seo-joon y Zenobia Shroff.

‘The Marvels’ llega a Disney + el próximo 7 de febrero.

Una reestructuración que lleva su tiempo

Seguramente, desde Marvel estarán pensando que ojalá sus problemas sólo fueran el fracaso económico de The Marvels. El equipo de Kevin Feige va a tener que reconfigurar gran parte de su contenido si quiere que las Fases 5 y 6 de su plan, tengan continuidad. Empezando por conseguir un nuevo villano tras el despido de Jonathan Majors como Kang el Conquistador.

Este 2024 no habrá películas de Marvel programadas, pero sí la llegada de tres series; Agatha: Darkhol Diaries, Marvel Zombies, e Ironheart