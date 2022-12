El creador de ‘The last of us’ cuenta por qué la película con Sam Raimi como director fue cancelada

The last of us es una de las adaptaciones del mundo de los videojuegos más esperadas. Llegará a la plataforma de HBO Max en enero y por lo que se ha podido ver en sus múltiples adelantos, será bastante fiel a los acontecimientos del juego de Playstation 4 creado por Naugthy Dog. Sin embargo, este no ha sido el primer intento de adaptar la historia de Joel y Ellie ya que anteriormente el creador de este mundo postapocalíptico, Neill Druckmann, se asoció con el cineasta Sam Raimi para hacer del título un largometraje.

Según los principales que siempre se han manejado en torno al proyecto con Raimi, se hablaba de que el director de Evil dead produciría la historia y coescribiría el guion junto a Druckmann. Aparte, el actor fetiche del realizador Bruce Campbell asumiría el papel de Joel, mientras que Maisie Williams (Juego de tronos) sería la joven Ellie. Desgraciadamente, este proyecto jamás verá la luz pues murió en su temprano desarrollo y ahora HBO parece querer que la serie sea un pilar insignia de la plataforma de streaming. Ahora, por primera vez Druckmann ha hablado de lo que salió mal de ese interesante proyecto, dejando claro que no tuvo ningún problema con Raimi.

Según le contaba Druckmann en una entrevista para el New Yorker, los ejecutivos del estudio habían repetido en constantes ocasiones que ciertos aspectos de la adaptación fueran más grandes y “más sexys”. Aparte de eso, el sello Screen Gems imaginaba más el traslado a la pantalla grande como una especie de Guerra Mundial Z, mientras que el creador del juego había establecido No es país para viejos de los hermanos Coen, como su máxima referencia estética. Las dudas de Druckman aumentaron todavía más cuando pensó en la duración de la propuesta, temiendo que una ejecución de dos horas no fuese suficiente para un videojuego que duraba al menos unas 15 horas. El director creativo y guionista dejó claro que esta sería “la mejor y más auténtica adaptación del juego”.

The Last of Us estará protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian) Y Bella Ramsey (Juego de tronos). Se estrenará en la plataforma de HBO Max el próximo 15 de enero, con una primera temporada de 10 episodios. Se espera que tenga una gran recepción y que el proyecto, termine teniendo más de una temporada y que existen por el momento dos entregas del videojuego.