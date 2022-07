Christopher Nolan inicia su cuenta atrás con ‘Oppenheimer’

Universal Pictures, la major que le “ha robado” a Warner Bros el talento de Christopher Nolan, acaba de publicar el primer teaser de Oppenheimer. En la película, Cillian Murphy interpreta al famoso físico que ayudó a crear la bomba atómica y cómo no, el primer material se ha gestionado como si su estreno fuese una cuenta atrás.

En este adelanto de Oppenheimer, pueden verse varias imágenes en blanco y negro del protagonista, intercaladas con explosiones de fuego. De fondo, Emily Blunt, quien interpreta a Katherine Oppenheimer dice “El mundo está cambiando, reformándose. Este es tu momento”. En ese instante aparece una cuenta regresiva con el tiempo disminuyendo rápidamente mientras otra voz en off que no identificamos señala: “Les diste el poder de destruiré a sí mismos”. Otro llama a Oppenheimer el hombre más importante que jamás haya existido. Esta cuenta atrás nos lleva seguramente al día en el que el mundo cambia para siempre. Todo parece indicar que Nolan volverá a utilizar de alguna manera el tiempo como un recurso narrativo, al igual que ha hecho en gran parte de su filmografía.

Desde este primer teaser, parece que Oppenheimer apunta a ser una obra grandilocuente. Después se puede apreciar además la voz de Robert Downey Jr, interpretando al empresario Lewis Staruss. Su frase resume la sensación que desprende este biopic, “el hombre que movió la tierra”. Como puede notarse en la pieza extraída de Youtube, el vídeo no es un material gráfico corriente, sino que es una emisión en directo que va cambiando la cuenta atrás conforme lo reproduces. De esta forma funciona como una especie de “tiempo real”.

La película está basada en el libro American Prometheus: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, ganador del Premio Pullitzer y escrito por Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin. El propio Nolan ha adaptado el guion y ejerce como productor, mediante su particular contrato con Universal. El cineasta británico se garantizó la exclusividad de la exhibición en cines por delante del streaming, algo que le negó Warner. La estética en blanco y negro está filmada por el director de fotografía Hoyte van Hoytema, un colaborador habitual del cineasta que ya exhibió su maestría en obras como Interstellar, Dunkirk y Tenet. Cillian Murphy habló con Variety sobre su papel y aunque no pueda entender técnicamente su prodigiosa mente, cree que su repercusión emocional tras haber creado la bomba: “Estoy interesado en el hombre y lo que (inventar la bomba) le hace al individuo. La mecánica de esto, eso no es realmente para mí, no tengo la capacidad intelectual para entenderos, pero estos personajes tan contradictorios son fascinantes”.

Oppenheimer se estrenará en los cines el 21 de julio de 2023.