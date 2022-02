Hoy, 14 de febrero es el día de San Valentín y qué mejor forma que celebrarlo con tu pareja, disfrutando de la mejor selección de películas Disney. Desde siempre, la casa del ratón ha creado historias relacionadas con el amor de dos protagonistas. Independientemente de su condición, La bella y la bestia nos enseñó de pequeños que la belleza estaba en el interior, al igual que Hércules nos mostró que una vida inmortal no tenía sentido si no se pasaba al lado de la persona a la ue querías. Las historias se actualizan y, por ello, mostramos algunos de los mejores cuentos de amor creados por la compañía:

‘La dama y el vagabundo’

Las diferencias entre clases sociales siempre han supuesto un mecanismo que añadía complejidad a las relaciones entre protagonistas creados por Disney. La dama y el vagabundo lo ejemplifica excelentemente, añadiendo el peligro de los malvados dueños de una perrera que quieren terminar con la vida de todos aquellos seres de cuatro patas que van por la calle.

‘Up’

Vale que la historia de Up no se desarrolle a través de una relación como, de forma clásica, habitualmente desarrolla Disney. Pero todo parte del sueño creado por una conmovedora pareja, por la que vemos pasar toda una vida. Si a tu pareja no se le cae una lagrimita viendo el maravilloso arranque de la cinta, igual es hora de ondear la red flag.

‘Enredados’

Como habitualmente ya hiciese Disney en el pasado, la historia de Rapunzel todavía estaba en la cultura de la gente, por ser un cuento muy popular, pero la productora le dio su clásico giro edulcorado. Así, esta princesa vivirá una gran aventura junto a Flynn Rider, uno de los bandidos más buscados del reino.

‘Aladdin’

¿Quién no ha cantado alguna de las canciones más populares de este clásico del Renacimiento de Disney? Con una lámpara y un genio que te concede deseos todo parece más fácil. No obstante, al contrario de lo que piensa el protagonista, lo que a Jasmín le gusta del protagonista no es la pomposidad y las riquezas que le proporcionó el Genio, sino su buen corazón.

‘Tiana y el sapo’

Antes de la época de la inclusión total, Disney ya creó su propia historia de San Valentín con un sapo y, una historia situada en el barrio francés de Nueva Orleáns. Jazz y animación tradicional mezcladas con una bonita fábula.