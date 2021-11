Las ficciones del mundo de la moda de lujo son tendencia. Este año Netflix ha estrenado la serie Halston sobre la turbulenta vida del excéntrico modisto y para 2022 se espera una serie de Disney+ sobre la vida del español Balenciaga. Además, este viernes 26 de noviembre llega a los cines españoles La Casa Gucci la nueva y esperada película de Ridley Scott.

La esperada película está basada en la novela de la escritora Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed que cuenta en su libro la historia real del asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.

Una increíble historia a la que no le falta ni un detalle: glamour, excesos, codicia, traiciones, excesos, locura e incluso un asesinato. La película cuenta la historia real que se esconde tras el matrimonio de Mauricio Gucci y Patrizia Reggiani y cómo esta unión afectó a lo largo de tres décadas a la familia Gucci, propietaria de la icónica firma de moda italiana. Comienza y termina con un crimen que marcó el futuro de la familia Gucci. ¿Qué ocurrió para llegar a este final tan tremendo?

La historia del emporio familiar Gucci

La película está inspirada en la impactante historia real del emporio familiar Gucci y todos los secretos del pasado que esconde la mítica firma de moda italiana. La Casa Gucci cuenta como esta adinerada familia vivió a lo largo de tres décadas una intensa historia de amor, traiciones, decadencia y venganza. La historia real terminó con un oscuro asesinato, el juicio a Patrizia y la necesidad de la familia Guzzi de lavar su imagen y volver a dar valor a un apellido y una marca dañada por todo lo que sucedió.

El protagonista de La Casa Gucci Maurizio Gucci (Adam Driver), nieto del fundador del imperio, solo quería disfrutar de una vida feliz al lado de la mujer que ama, Patrizia Reggiani a la que da vida Lady Gaga. Patrizia Reggiani tenía un pasado un poco oscuro: nació en la localidad italiana de Vignola en 1948) y creció en una familia humilde y sin conocer a su padre.

Cuando Patrizia tenía 12 años, su madre se casó con el rico empresario Ferdinando Reggiani, que más tarde adoptó a Patrizia. Durante la década de los 80 Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani se codearon con la alta sociedad y personajes del mundo de la moda de lujo. A finales de 1998 Patrizia fue declarada culpable de haber asesinado a su marido a través de un sicario.

Buena producción y reparto

El director Ridley Scott, conocido por ser el ganador del Oscar® a la mejor película por Gladiator, ha apostado por esta película después de cintas de éxito como Blade Runner (1982), Thelma y Louise (1991) o Marte (2015).

La Casa Gucci está protagonizada por los actores Lady Gaga que interpreta a Patricia Reggiani y Adam Driver que da vida a Mauricio Guzzi. También están en la película actores como Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons. Completan el reparto Salma Hayek y Camille Cottin, entre otros.