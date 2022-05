Bryce Dallas Howard habla sobre ser la nueva Sue Storm de Los 4 fantásticos

Los 4 fantásticos es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Desgraciadamente, como viene siendo habitual, el hermetismo de Kevin Feige y su equipo es total aunque se conoce que será “la nueva vengadores” de la franquicia, ya que su película individual marcará un cambio de fase en la planificación de estrenos dentro de la casa de las ideas. A diferencia de otros superhéroes de los cómics, el grupo liderado por Reed Richards no ha tenido una justa adaptación a la gran pantalla. Pero ¿quién mejor que Disney y Feige para conseguir por fin un justo traspaso del cómic al séptimo arte? Lo rumores son el pan de cada día, pero los fans tienen claro quién debería encarnar al personaje de Sue Storm: Bryce Dallas Howard.

La actriz, hija del mítico cineasta Ron Howard, se encuentra estos días promocionando Jurassic World: Dominion. Esta supone la última entrega desde que la franquicia regresase a los cines hace seis años con Jurassic World con lo que la intérprete quedaría libre para introducirse en otra franquicia de larga duración. Pero el caso que nos ocupa es el momento que se ha vuelto viral en la red social TikTok, cuando en un evento de prensa en México uno de los asistentes le ha pedido que le firmase un Funko Pop de la mujer invisible (Sue Storm). La actriz se reia por el momento pero parece que le apasiona la idea: “¡Ay dios mío! No creo que esté pasando. Quiero decir, nadie me ha llamado ni nada Lo juro por Dios, lo juro por Dios. Rumores totales, rumores totales”, insistía la estrella señalando que no había sido elegida para el papel. Independientemente de negarlo reiteradamente, firmó la caja del muñeco.

Todavía queda mucho tiempo para el estreno de Los 4 fantásticos, ya que la cinta parece estar programada para finales de 2023, principios de 2024. No obstante Doctor Strange en el multiverso de la locura nos dejó el primer vistazo de lo que podría ser la nueva adaptación. John Krasinski hizo su aparición como Reed Richards para intentar frenar a la Bruja Escarlata. Parece que el actor de The Office repetirá su papel y estará inmerso en el proyecto y se rumorea que su mujer en la vida real, la también actriz Emily Blunt encajaría muy bien como Sue torm, aunque la británica no parece muy convencida de querer participar en el género superheroico.